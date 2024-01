Los Feroz: "Siempre estamos con las víctimas, os animamos de denunciar"

La publicación en El País este viernes del testimonio de tres mujeres que acusan al director Carlos Vermut de violencia sexual ha coincidido con el día de entrega de los Premios Feroz. Numerosas personalidades, desde la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz a la directora Isabel Coixet se pronunciaron al respecto aprovechando esta cita del mundo del cine y la televisión.

Durante su discurso, María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), organizadora de los premios, no evitó el elefante en la habitación y comenzó su intervención dejando clara la postura de la entidad a la que representa.

"Siempre estamos con las víctimas, os animamos de denunciar", recalcó. Guerra recordó que hace un año, en la fiesta de los Feroz hubo una agresión y las víctimas lo denunciaron, en alusión a la actriz Jedet.

Tras felicitar al diario por la exclusiva de este viernes, ha señalado que desde los Feroz creen que era "el momento perfecto para publicarlo, porque así podemos reflexionar juntas sobre el cambio brutal que se ha producido en el mundo desde que en 2017 el New York Times sacó el primer caso de #metoo" hasta este 2024 con la etiqueta #seacabó, que inundó las redes sociales tras el caso Rubiales por su beso a Jenni Hermoso.

Al respecto ha resaltado que el cine y el deporte son dos focos gigantes de atención mediática, pero no son los únicos lugares donde hay abusos. "El acoso está en todas partes y especialmente siempre se ceba con los débiles".

En su discurso, Guerra pidió a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presente en la gala, que en su objetivo de regular y reducir la jornada laboral, que no se olvide de la prensa.

"Porque esta precariedad silenciosa está expulsando a una nueva generación de periodistas que no quiere trabajar cobrando tan poco, no quieren", ha dicho la representante de los periodistas cinematográficos, que ha abogado por la independencia de la prensa y por tener "voz crítica y estabilidad laboral para sacar a la luz los aciertos y las malas prácticas". Terminó recordando que la cultura "no puede ser censurada".