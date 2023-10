Ángeles, de Camela: "Parece que hemos vendido nuestra música solo en gasolineras"

Camela se ha convertido en uno de los grupos españoles más intergeneracionales. Su éxito en celebraciones y fiestas populares los han aupado gracias temas como Cuando zarpa el amor, Sueño contigo o Nunca debí enamorarme. Sin embargo, hasta hace pocos años, decir que te gustaba Camela era una etiqueta que muchos evitaban dentro de un elitismo musical.

Ángeles y Dioni han ido superando todas esas barreras para abarrotar fiestas populares y hacer conciertos masivos, además son los últimos invitados del podcast #Unacañacon de Mahou presentado por Carolina Iglesias y Kikillo.

A pesar de sus años de éxito y de que en su entrevista aseguran que reciben peticiones de saludos y vídeos hasta a las 3 de la mañana, los fans todavía les siguen sorprendiendo. Por ejemplo, cuentan en el podcast que no se creen cómo alguien podía tatuarse sus caras. "¿Cómo haces para no defraudar ahora a esa persona?", bromea Ángeles.

Aunque el grupo ha perdurado cerca de 30 años, en 2013 vivieron la marcha de su teclista, Miguel Ángel Cabrera y hoy en día cuentan también con el toque familiar de Rubén, hijo de Dioni y sobrino de Ángeles. "De cada disco él compone cinco canciones que dan el punto de vista como hombre y yo otras cinco, del punto de vista como mujer", apunta Ángeles en el podcast.

El HuffPost también ha podido charlar con la vocalista del dúo, que fue incluso uno de los protagonistas tras la victoria de la Selección femenina de fútbol tras el Mundial, sobre su trayectoria, la losa de la etiqueta como "música de gasolineras" o sobre cómo les influyó su colaboración con J.A Bayona en sus inicios.

Ya que participáis en #UnaCañaCon, ¿con qué artista te tomarías una caña?

Con muchos, es que hay muchísima gente. Por ejemplo, con Taburete, con Estopa, con Arrebato... Hay muchísima gente. No solamente artistas, amigos... Con toda la gente maja.

¿Cómo vivís que después de 30 años sigáis siendo grupo referente para sonar en verbenas y celebraciones?

Lo de para verbenas, es una cosa que nos han puesto ahí que no sé por qué. En las verbenas ha sonado no solamente Camela, sino todo el mundo y muchos artistas, pero siempre se nos pone a nosotros la etiqueta rara. Pero es verdad que en las fiestas y las bodas ponen nuestras canciones, pero bien se lleva bien.

Lleváis toda vuestra carrera con la etiqueta que si de barrio, de gasolinera, de quinqui incluso...

De barrio te la pongo hasta yo que soy de barrio, lo que no entiendo es lo de las ferias, las gasolineras... Es que parece que nos paga la gasolina. Es verdad que se movía mucho, pero sí parece que Camela solo ha vendido su música en gasolineras. En gasolineras ha habido artistas toda la vida, hasta Julio Iglesias, pero solamente se nombra a Camela, no me explico por qué.

Imagino que es por vuestros inicios y por el récord que se hablaba de que habíais superado a otros grandes artistas vendiendo vuestras cintas principalmente en este mercado...

Sí, supongo que fue por eso.

Ahora hay todo un boom de la música que se define bajo ese tecnorumba con el que os iniciasteis, desde C. Tangana a Rosalía. ¿Vuelven a lo que hacíais vosotros en un inicio?

No lo creo. Nuestro estilo es un estilo propio, no tiene nada que ver con C. Tangana. Ellos han creado otro estilo propio, pues sí, porque cada vez salen estilos diferentes en la vida. Pero no tiene nada que ver. No me comparo con C. Tangana para nada, es otro estilo.

"Había gente que le daba vergüenza decir que le gustaba Camela no sé por qué razón, porque que yo sepa nosotros no hemos matado a nadie"

¿Habéis visto a gente que os miraba por encima del hombro arrepentirse porque ahora “es guay” decir que te guste Camela?

Hay gente que te miraba por encima del hombro pensando que eran no sé qué y acababan de empezar. Hemos visto de todo, había gente que le daba vergüenza decir que le gustaba Camela no sé por qué razón, porque que yo sepa nosotros no hemos matado a nadie. Pero lo que dices es cierto que ya la gente lo dice, que es una tontería muy grande porque para gustos los colores. Hay que respetar todos los estilos, yo los respeto todos. Pero si ha pasado esto porque lo dice todo el mundo, será así. Pero tampoco le doy más importancia, quien lo quiera decir que lo diga y quien no, que no. Es algo que me da igual.

Tenéis una estrecha relación con J.A Bayona, que representará a España en los Oscar, que empezó grabando videoclips con vosotros. ¿Es por él por el que tenéis esa predilección por las portadas con guiños al cine o es que sois muy cinéfilos?

Nos encanta el cine, somos muy cinéfilos, pero a Bayona lo conocimos porque trabajaba con OBK que hizo muchos con ellos y, a través de EmiMusic que era con quiénes estábamos antes, queríamos que nos hiciera los videoclips. Al menos uno, pero a nosotros nos gustó tanto que queríamos hacer más de uno.

Hicimos ocho, creo que son ocho. Merece estar donde está porque es un productor que ha hecho muchos videoclips, que ha ganado menos dinero que otros muchos solo por invertir. Todo el dinero que ganaba lo invertía, le daba igual si le quedaban 10 euros en el bolsillo porque todo lo reinvertía. Hacía todo porque quedara lo mejor posible. Como ama su profesión, merece estar donde está.

Las letras de Camela son una montaña rusa de amor y desamor, ¿tenéis tantos altibajos como para escribir de vuestra vida?

Gracias a Dios, no. Hemos pasado todos por ahí, pero no. Hay también historias de amigos, de gente que escuchamos... Si fueran solo nuestras estaríamos en coma profundo (risas).

"Estoy en contra del maltrato sea quien sea, sea un niño, una mujer, un perro..."

Decís que la canción “más política de Camela” no se ha publicado. Habéis sacado temas hablando de la violencia de género, del colectivo LGTBI. ¿Lanzaríais una canción con una reivindicación potente a nivel político?

La verdad es que no, preferimos evitarlo. No, no. Sí que hacemos cosas como la que hice del Alzheimer por mi abuela, que me fue superfácil hacerla por las vivencias que yo tenía, luego el maltrato de género, por supuesto que hay que apoyar a estas mujeres y a estas personas. Y a los hombres también, que yo lo digo, siempre, y a los niños más todavía. Yo estoy en contra del maltrato sea quien sea, sea un niño, una mujer, un perro... En esas cositas sí, pero más no nos metemos.

Estuvisteis y actuasteis en la celebración del Mundial de la Selección femenina de Fútbol, tras el caso de Rubiales. De hecho, Dioni sacó a Jenni Hermoso al escenario, que es muy fan vuestra, y le mandó un mensaje de apoyo, ¿cómo os sentisteis?

Te voy a decir que como no estuve allí, no quiero hablar del tema. Porque tú por televisión puedes ver una cosa, pero luego es otra. Puede parecer una cosa, pero luego ser otra. Prefiero no hablar de ese tema. Esos temas si están en los juzgados, en manos de abogados, que se solucione de la mejor forma posible y ya está. No voy a entrar en detalle porque no estuve allí. Si hubiera estado allí y hubiera escuchado algo diría “sí que dijo esto o no dijo nada y la besó”, pero como no estuve, prefiero no hablar, cariño.

¿Sentís que os está comiendo terreno la música urbana?

¿La música urbana? No, para nada.

Azúcar Moreno dijo que volvería al Benidorm Fest, ¿se presentaría Camela?

¿Por qué no?

¿Y representando a España en Eurovisión?

Ahí ya no, ves. No me arriesgaría.

O sea, participar, pero no ganar.

Exacto, ahí no me veo.