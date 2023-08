El aplaudido gesto de Camela con Jenni Hermoso en un concierto: cuenta cómo la conoció hace años

Europa Press via Getty Images

El cantante del grupo musical Camela, Dionisio Martín Lobato, ha parado un concierto para mandarle un mensaje a la jugadora de fútbol Jenni Hermoso tras lo ocurrido con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, durante la final del Mundial.

Lo que algunos no sabían es que ambos se conocían desde hace mucho tiempo: "Hará cosa de unos 10 o 12 años, estábamos en un concierto en Madrid y, al terminar, mi hijo me dijo que había una chica que me quería conocer, era Jenni Hermoso".

Por aquel entonces, la futbolista jugaba en el Atlético de Madrid y "era una candidata a ganar el Mundial", un sueño que se hizo realidad el pasado 20 de agosto cuando España conseguía el primero de la historia.

"Hoy Jenni es parte de nosotros, de nuestra familia, una gran amiga y está pasando por un momento que no es nada fácil. No voy a entrar en una cosa ni en otra, ella sabe el cariño que le tenemos nosotros", ha manifestado el artista.

Al instante y como muestra de "apoyo", ha pedido a los asistentes del concierto corear su nombre por ser "campeona del mundo y 'camelera'". Segundos después, el lugar entero gritaba "Jenni" hasta en más de diez ocasiones.

Y así ha terminado el de Camela su gesto a la futbolista: "Esto es para ti, cariño. Esta es la familia de los 'cameleros' y 'cameleras' de toda España que están contigo".