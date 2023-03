Antonio Orozco se sincera sobre el problema de salud que ha vivido

Este jueves los premios Dial homenajearon como cada año la música en castellano en Santa Cruz de Tenerife. En una ceremonia que era a su vez un concierto de artistas de primer nivel nacional —e internacional de la mano de Sebastian Yatra o Carlos Baute—hubo momentos para todos los gustos y públicos, los milenials vibraron con Pablo Alborán o aplaudieron los premios de Estopa y Dani Martín, mientras que los más jóvenes lo dieron todo con Sebastian Yatra y Ana Mena.

Tampoco le faltó un momento emotivo, que llegó de la mano de Antonio Orozco, quien recogió su décimo galardón de la emisora la mano de Soraya. El barcelonés fue recibido con calor del público, tras varios meses desaparecido de los escenarios.

Precisamente aprovechó la ocasión para explicar los motivos de su ausencia: una dolencia de salud que afectaba a sus cuerdas vocales. "Fui a ver a mi médico y por lo visto tenía un problema en la voz, he pasado un par de meses muy complicados", señaló. Sin embargo, no tardó en calmar a sus fans: "Estoy bien, está todo bien, me estoy recuperando".

El cantante asumió como voluntad acudir este jueves a recoger el premio Dial y así ponerse de nuevo sobre un escenario, aunque necesitaría la ayuda del público. "Esta noche, con permiso de mis compañeros, voy a intentar que me cantéis una canción a mí y así hagamos el principio de mi nueva carrera, mi nueva vida y este mundo maravilloso", declaró.

El cantante sufrió un pólipo en las cuerdas vocales del que, tras una intervención quirúrgica se está recuperando. Las declaraciones de Orozco hicieron que todo el auditorio se volcara con él y cantara a pleno pulmón un Pedacitos de ti, que él solo empezó a interpretar dejando que sus fans hicieran el resto.