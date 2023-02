Un cantante deja en shock a todos destrozando el escenario por una pataleta

El festival de Sanremo no deja de dar que hablar. Además de los potentes looks de Chiara Ferragni y sus alegatos feministas, el otro protagonista de la noche no fue ninguno de los participantes en el certamen de la canción italiana sino que fue el ganador de 2022.

Blanco, quien representó junto a Mahmood a Italia en Eurovisión 2022, acudió como invitado a interpretar durante la primera serata su nuevo tema L'Isolla delle rosse. Pero la actuación no salió como se esperaba.

El cantante dejó de escucharse en su in ear durante la actuación, dejó de cantar, se encogió de hombros, se rio y dijo "senza voce" ("sin voz"), mientras continuaba señalando su oreja. Blanco decidió pagarlo con la decoración del escenario y fue pegándole patadas a las flores y plantas del Teatro Ariston, incluso cogiéndolas y lanzándolas con las manos.

En su cabreo, el artista también se acercó a los músicos agarrándoles visiblemente enfadado, aunque ellos prosiguen con la actuación normalidad. Al acabar, hizo un gesto de disculpa al público que le abucheó tras la actuación.

Amadeus, el presentador de la gala, le preguntó que por qué había actuado así e incluso le invitó a volver a actuar. "No podía escuchar mi voz en los auriculares, así que quería divertirme de todos modos", respondió.

Tras el destrozo, tanto el presentador Gianni Morandi como el equipo de organización de la gala tuvieron que recoger los restos de su enfado.

Tal fue su enfado que, cuando lanzó uno de los soportes de las plantas del escenario, se cayó al suelo, dando lugar a una de las imágenes más recordadas de la noche, incluso para algunos como el periodista de Euromovidas especializado en Eurovisión, Luis Mesa, de la temporada de preselecciones.

Su comportamiento ha dado lugar a numerosos comentarios en redes sociales, donde muchos se han mofado de la pataleta de Blanco, hay quien incluso se ha acordado del fallo técnico de Azúcar Moreno en Eurovisión en 1990 o quien ha bromeado con el nuevo tema de Miley Cyrus, Flowers.