Las dos palabras con las que 'The New York Times' describió la actuación de Blanca Paloma en Eurovisión

El festival de Eurovision no sólo se sigue con pasión en los países que participan en el certamen, sino que es todo un acontecimiento mundial: en 2022 tuvo una audiencia de 161 millones de espectadores. No sólo genera expectación en Europa, sino que también interesa fuera. Prueba de ello es que en la noche de este sábado hasta The New York Times le ha dedicado una narración en directo a la final.

Entre los tuiteros españoles, ha llamado la atención la elección de palabras de una de las periodistas que participaban en ese minuto a minuto, Elisabeth Vincentelli, para describir la actuación de Blanca Paloma. Concretamente, de los dos adjetivos con los que ha resumido su opinión sobre la propuesta de España.

"El España es el primer número que adoro con todo mi corazón: intenso y raro", ha escrito.

Vincentinelli ha agregado en su publicación que España, con esa nana lorquiana que es Eaea, "desafía las convenciones y funciona completamente en sus propios términos". "Esto es tan Eurovisión", ha puntualizado.

Otro de los periodistas del medio ha realizado una entrada posterior en la que destacaba la "gran reacción a la canción en la sala de prensa". "Especialmente en la mesa española a mi lado, donde un periodista gritó '¡OLÉ!".