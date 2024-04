Dua Lipa se lanza a la piscina en Barcelona con un videoclip cargado de referencias

En la última semana, las imágenes de Dua Lipa por las calles de Barcelona junto a su pareja, el actor y modelo Callum Turner, han llenado titulares y revistas. El motivo no era otro que su participación en una convención de empleados de McDonald's que tenía lugar en la ciudad condal, donde también participaron con otro concierto exclusivo el grupo The Killers.

Pero nada es casualidad, y la visita de la artista ha coincidido con el estreno de su single Illusion, cuyo videoclip ha sido grabado en Barcelona, concretamente en las piscinas municipales de Montjuïc.

Con esta nueva canción, la britanicoalbanesa quiere dejar claro que ha llegado a su madurez y que aunque en su letra admite haber idealizado a sus parejas y haber pasado por alto las red flags, ya no se deja llevar por esas ilusiones.

Lo más llamativo del clip ha sido tanto la elección de este enclave, estas piscinas inauguradas en 1929 donde, entre otros acontecimientos, tuvieron lugar las competiciones de salto y las fases preliminares de waterpolo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Esta elección no es casual y es que tanto la estética del clip, con nadadores de natación sincronizada, bailarines en una figura que a algunos recuerda a un casteller, o saltadores de trampolín como la localización son todo un guiño a Kylie Minogue.

La australiana grabó en 2003 el videoclip de su tema Slow y deja fotogramas muy similares a los de Lipa.

Otros seguidores han encontrado otras referencias a Minogue dentro de la estética de la artista como el multitudinario videoclip de All the lovers, publicado en 2010, o la escena en la que se eleva agarrada a una argolla similar a una icónica imagen de Madonna o a la reciente portada de Flowers de Miley Cyrus.

Reminiscencias de Future Nostalgia

Todas estas referencias, así como el ritmo disco de este último tema, que sigue a los dos adelantos previos de Radical Optimism, Training Season y Houdini, la britanicoalbanesa se acerca a los sonidos de su último trabajo, Future Nostalgia.

De hecho, estos samples, guiños y referencias a otros artistas fueron una constante en su último trabajo publicado en 2020, especialmente al sonido de los 80. Algunos ejemplos fueron la introducción de samples de temas como Need You Tonight de INXS o Your Woman de White Town.

Sin duda, este Illusion marcará un antes y un después en lo que se supone como la previa a este 3 de mayo en el que lanzará Radical Optimism. Tal y como ella misma ha contado, es el primer tema que compuso para el disco, lo que lo sitúa como piedra angular, y también el primero que hizo junto a lo que llama "la banda", sus colaboradores Kevin Parker y Danny L. Harle.