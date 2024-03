Festival de Glastonbury 2024: Dua Lipa, Coldplay y otras actuaciones

Dua Lipa, Coldplay y Shania Twain encabezan el cartel del Festival de Glastonbury 2024, con un elenco diverso de artistas como SZA, Avril Lavigne y Cindy Lauper.

El festival de música de Glastonbury (Pilton, Reino Unido), que se llevará a cabo del 26 al 30 de junio en Pilton, ha anunciado su alineación para este año. Dua Lipa hará su debut en el escenario Pyramid Stage el viernes por la noche, compartiendo el escenario con LCD Soundsystem y PJ Harvey.

Coldplay, que regresa al festival después de su última aparición en 2016, se presentará el sábado en el mismo escenario. Será su única actuación en un festival europeo durante su gira mundial, y marcará su quinta vez como cabeza de cartel en Glastonbury.

El plato fuerte del domingo será SZA, la galardonada artista con múltiples premios Grammy y Brit. Ella tomará el escenario después de Burna Boy y Janelle Monáe, prometiendo una actuación emocionante para cerrar el festival.

Shania Twain, la leyenda del 'country pop', iluminará la hora del té con su actuación, interpretando éxitos como Man! I Feel Like a Woman! y That Don't Impress Me Much.

La diversidad musical del festival se refleja en la inclusión de artistas como Avril Lavigne, Cindy Lauper, Paloma Faith, Olivia Dean y Jessie Ware, quienes también deleitarán a los asistentes con sus actuaciones.

Tras el anuncio del cartel, Dua Lipa compartió su emoción: "He soñado con este momento toda mi vida", expresó la cantante británica. "Estoy muy emocionada de verlos a todos en mi lugar favorito del mundo y hacer que sea una noche inolvidable".