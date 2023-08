El críptico anuncio de un periódico local que hace pensar en un nuevo disco de los Rolling Stones

Sus satánicas majestades están de vuelta. O, al menos, a eso apunta un anuncio publicado en el periódico local Hackney Gazette. Lejos de hacerlo con un comunicado o como se esperaría de un conjunto referente en la historia del rock como son los Rolling Stones, lo han anunciado a través de un anuncio publicitario encubierta.

"Nuestro amable equipo le promete satisfacción", empieza diciendo el anuncio de la compañía llamada Hackney Diamonds (como se le dice en la jerga popular a las trizas de cristales rotos especialmente los escaparates o lunas de automóviles, especialmente en el este de Londres.

"Cuando digas dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas [Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we'll fix your shattered windows]", continúan, señalando con claras referencias a sus temas (I can't get no) Satisfaction, Gimme Shelter y Shattered.

En el anuncio, también se ve que el punto de la "i" no es otro que el mítico logo con la lengua fuera de la banda liderada por Mick Jagger y Keith Richards. Además, el año de fundación del supuesto negocio es 1962, cuando nació el grupo.

A partir de ahí, no hay nada confirmado. La banda no ha afirmado que sea el anuncio del que sería su 31º álbum de estudio y que sería su primer trabajo original desde 2005, con A Bigger Bang, y desde 2016, cuando lanzaron Blue & Lonesome, una recopilación de covers de blues.

Medios como la BBC apuntan a que el título del disco sería el nombre de la supuesta compañía de reparaciones, Hackney Diamonds, ya que utiliza la misma tipografía que usaron en su trabajo Some Girls, en 1978.

El anuncio concluye con un número de teléfono: "Bienvenidos a Hackney Diamonds, especialistas en reparación de vidrios: no se enojen, arréglenlo. Inauguración a principios de septiembre, Mare Street, E8. Regístrese para recibir una llamada en www.hackneydiamonds.com . Vamos entonces.". El enlace lleva a una página para recibir una newsletter del sello de los Stones, Universal Music.

Este disco supondría el primer lanzamiento desde la muerte del baterista Charlie Watts en agosto de 2021, quien grabó algunas canciones a la batería antes de su fallecimiento.

"Permítanme decirlo de esta manera, aún no han oído lo último de Charlie Watts", dijo Richards en una entrevista en Los Angeles Times. Según contó Jagger en la misma entrevista, los plazos se retrasaron por la covid-19. "Si no se hubiera cerrado todo, podríamos haber terminado la maldita cosa", dijo. "Tenemos muchos temas terminados, así que cuando termine la gira evaluaremos dónde estamos y continuaremos", añadió.