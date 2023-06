Paul McCartney anuncia que ha acabado una canción inédita de Los Beatles gracias a la IA

Mucho se ha hablado de las capacidades de la Inteligencia Artifical y de cómo puede afectar a las actividades artísticas y creativas como la pintura o la música incluso tratándose como intrusismo laboral. Sin embargo, también hay buenas noticias dentro de este ámbito, como que Los Beatles podrán sacar una nueva canción con la voz de John Lennon.

Así lo ha anunciado el exbeatle Paul McCartney en el programa Today de BBC Radio 4, donde ha asegurado que han utilizado esta tecnología para "sacar" la voz de Lennon de antiguas grabaciones para completar la canción que habían grabado en el estudio. "La acabamos de terminar y se lanzará este año", explicó.

Aunque no dio títulos concretos, la BBC apunta a que puede ser una composición de 1978 de Lennon llamada Now and Then. Este tema, según indican, ya se había considerado como una "canción de reunión" de los cuatro de Liverpool en 1995 cuando hicieron el recopilatorio Anthology.

La grabación a raíz de la cual la IA habría sacado la voz de Lennon era una grabación que le entregó Yoko Ono, la viuda de John Lennon. Se trataba de un casete con la etiqueta "For Paul" (Para Paul) que Lennon había grabado poco antes de su muerte en 1980. Se trata de una serie de temas lo-fi y caseros grabados en su piano en su apartamento de Nueva York a través de un radiocasette.

Now and Then sería la última canción que quedaría por grabar de las que aparecían en ese casete. Las otras dos, Free As A Bird y Real Love, fueron limpiadas por el productor Jeff Lynne, completadas y lanzadas en 1995 y 1996 respectivamente, siendo el nuevo material de Los Beatles en 25 años.

Este último tema que permanece inédito es una canción de amor en tono de disculpa y había pasado por el estudio pero no llegó a buen puerto por las discrepancias en el grupo. "La canción tenía un estribillo, pero carece casi por completo de versos. Hicimos la pista de fondo, un trabajo preliminar que realmente no terminamos", aseguró Lynne a la BBC. McCartney recalcó que George Harrison calificó la canción como "basura". "Siendo Los Beatles una democracia, no lo hicimos", señala McCartney en su última entrevista.

Esta es la primera incursión de Los Beatles en la IA, aunque algunos usuarios se habían inspirado en ellos para utilizarla e incluso lograron sacar una canción que parecía auténtica de los de Liverpool. El usuario de YouTube Walter Neto utilizó un programa de IA para "regrabar" la canción Bananaphone del artista canadiense Raffi, dedicado al público infantil, como si sonasen las voces de Paul, John y George y aplicando su estilo.