Escucha aquí 'Now And Then', la última canción de The Beatles

"Cuando perdimos a John, supimos que realmente se había acabado", empieza narrando el frontman de The Beatles, Paul McCartney, en el documental de Now And Then - La última canción de los Beatles. Pero no ha sido así. Los de Liverpool han estrenado su última canción y en ese cortometraje narran el proceso de elaboración de este tema final.

Con Now And Then, disponible desde este jueves a las 15:00 horas en plataformas, la banda culmina su discografía. Y lo hacen 53 años después de que hicieran oficial su separación.

Este nuevo lanzamiento ha sido posible gracias a la inteligencia artificial. A partir de una maqueta que dejó en una cinta John Lennon, se ha usado esta herramienta para depurar el sonido y extraer de manera limpia la voz del artista.

Con este material por un lado, los componentes del cuarteto que continúan con vida, Paul McCartney y Ringo Starr han hecho su propia aportación. El primero, al bajo y al piano; el segundo, ha hecho lo propio con la batería.

Y no sólo eso. Además, se ha podido recuperar la guitarra del cuarto miembro: George Harrison. Por lo tanto, hay un poco de cada integrante en esta última pieza.