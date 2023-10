Paul McCartney anuncia la nueva (y última) canción de los Beatles

Este jueves, el líder de los Beatles, Paul McCartney ha anunciado un nuevo tema de la banda. Sí, con el grupo al completo. La canción en cuestión es Now and Then y verá la luz el próximo 2 de noviembre, más de cinco décadas después de que el grupo anunciara su disolución.

El bajista lo ha anunciado a través de su perfil de Instagram, en el que ha detallado, además, que el lanzamiento de este nuevo track vendrá precedido del estreno de un documental de 12 minutos en el canal de YouTube del cuarteto británico. Estará disponible a partir de las 8:30 pm.

El metraje "cuenta la historia detrás de la última canción de los Beatles", ha escrito en el post McCartney. Y contará con "imágenes y comentarios exclusivos" tanto del propio McCartney, como del batería del conjunto, Ringo Starr, el fallecido George Harrison y el hijo de John, Sean Ono Lennon, entre otros.

El de Liverpool ya había avisado de que a finales de este 2023 habría nuevo material de su banda. Pero no había especificado de qué canción se trataba. Lo hizo en el programa Today de la BBC. Entonces, el bajista explicó que, gracias a la Inteligencia Artificial, habían conseguido extraer la voz de Lennon. Y, aunque los cuatro trabajaron antaño en ella, ahora la ha acabado junto a Ringo Starr.

Estuvo a punto de ver la luz en 1995

John Lennon dejó una demo grabada de esta canción en 1978, pero el artista falleció en 1980. Más adelante, en 1994, Yoko Ono le hizo llegar un cassette a McCartney con el título For Paul que John había dejado grabado antes de su muerte. Y, entre todo el material que había en él, se encontraba Now and Then.

Los Beatles, aunque sin Lennon, ya sopesaron editarla y lanzarla en el recopilatorio Anthology 3, pero a Harrison no le convencía. "A George no le gustó", aseguró McCartney, en declaraciones compartidas por la BBC, y "como los Beatles eran una democracia, no lo hicimos".

Hasta ahora, dado que el próximo 2 de noviembre estará disponible.