Esta es la canción de los 90 más triste del mundo, según la ciencia

Las canciones tienen la capacidad de modular nuestro estado de ánimo: pueden animarnos cuando necesitamos un chute de energía, pueden hacernos bailar o, por el contrario, inspirarnos nostalgia e, incluso, tristeza.

Según recogió Rock & Pop hace unos meses, la empresa de análisis de datos HappyOrNot emprendió la tarea de averiguar cuál es la canción noventera más triste, para lo que contó con la ayuda de la experta en música de la Universidad de Durham Micallef Grimaud.

Aunque lo que despierte una canción es subjetivo, en la investigación trataron de analizarlo de forma cuantitativa. La elegida fue Something in the Way, de Nirvana, una "oda a la soledad escrita por Cobain".

En el ranking también figuran títulos como Everybody Hurts, de R.E.M, Tears in Heaven, de Eric Clapton y Black, de Pearl Jam.