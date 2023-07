¡Feliz Día Internacional del Chiste 2023! Los chistes malos que han pasado a la historia

El humor es uno de los fenómenos más especiales desarrollados por el ser humano. Su objetivo no es otro que la risa. Conseguir que los oyentes conecten con la frase, o hasta historieta, graciosa para desencadenar una carcajada. Aunque el chiste esté asentado en nuestras vidas como algo normal y cotidiano, tiene mucho más trasfondo y contexto que se puede desarrollar hasta que la creatividad e ingenio lleguen al límite.

Un chiste es una expresión, que puede extenderse o incluso ser más corta, espontánea y que el único objetivo es provocar la risa al receptor. Tal es su poder que se cataloga como ‘género textual humorístico’. Sin embargo, en un chiste no solo prevalece la historia, sino quién y cómo la cuenta. Es muy importante cómo se cuenta el chiste, el estilo que se utiliza, es por ello que un chiste malo se vuelve muy bueno dependiendo de cómo lo cuenta: el tono, los gestos, la predisposición… y una larga lista que utilizan los humoristas, porque sí, reír, y hacer reír, una de las cosas más bonitas de la vida, se ha convertido en una profesión.

Suelen ser textos populares de situaciones cotidianas y directas que tiran de sarcasmo e ironía, tan populares que es difícil no acordarse de ellos. Además, cuentan con dos partes: una introducción y una gracia final, donde se halla el núcleo del contenido humorístico.

Risas tras espectáculo de humor. Maskot Bildbyrå

Chistes que han pasado a la historia



¿Cuándo se considera un chiste como ‘malo’? Es algo que se da por hecho pero lo cierto es que no hay una respuesta objetiva. No hay chiste que no haga gracia, porque eso lo decidirá el receptor. Estos son algunos de los chistes ‘malos’ que pocos olvidan:

1. . Mamá, en el cole me llaman despistado.

- Niño, que esta no es tu casa.

2. - ¿Qué pasa si tiras un pato al agua?.

-Nada.

3. - Ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos.

- ¿Y los detuvo?

-Sí, sí, los de tubo también.

4. - Papá, ¿qué está más lejos, Córdoba o la Luna?.

- Pero vamos a ver, ¿tú ves desde aquí Córdoba?

5. Suena el teléfono:

- ¿Hola?

- Hola.

- ¿Es aquí donde lavan ropa?

- No.

- Pues sí que son guarros.

6. Llaman a la puerta y es un técnico del ayuntamiento.

- Perdone, pero vamos a proceder al derribo del edificio contiguo.

- ¿Conmigo?

7. - Perdone, ¿es este el ascensor de subida?

- No, he montado en otros mejores.

8. - ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?

- Depende del tiempo.

- Vale, pongamos que llueve.

9. Dos vascos a la salida de un examen de matemáticas.

- Oye, Iñaki, ¿a ti que te dió el segundo problema?

- ¿A mí? Infinito.

- ¿Sólo?

10. Un hombre se encuentra con un amigo por la calle y le dice:

- Manolo ¿qué te pasa que estás blanco?

- Nada Pepe, que vengo del médico y me ha dicho que deje de beber, fumar, hacer el amor...

- Y ¿qué vas a hacer?

- Pues qué quieres que haga Pepe, cambiar de médico.

11. Llega un paciente a la consulta del médico, y dice:

- Doctor, tengo un problema. Nadie me hace caso.

- Que pase el siguiente

12. - ¿Cómo queda un mago después de comer? ¡Magordito"

13. Tres borrachos que llegan a la estación. «DIN DON DIN. El tren con destino a Sevilla, sale ahora mismo por la vía 4». Se ponen a correr pero el Jefe de estación ayuda a uno a subir, ayuda al otro, y cuando llega al tercero, el tren ha cogido ya velocidad, y no puede

subirlo.

- Lo siento, pero ya es tarde.

-Pues más lo van a sentir ellos, que habían venido a despedirme.

14. -"Aitor, ¿ves la Tierra?"

+ "¡Cómo no la voy a ver!"

- "¿Ves Euskadi?"

+ "Anda, pues claro!"

- "¿Ves el pueblo?"

+ "Sí, lo veo"

- "¿Y el frontón?"

+"También lo veo"

- "¡Saca pues!"

15. - ¿Te gusta el rock progresivo?

- Cada vez más.