La canción prohibida que logró ganar Eurovisión

El Festival de Eurovisión, un evento equiparable a las grandes finales de los torneos de fútbol, siempre ha estado envuelto en polémicas, y ningún año ha sido la excepción. La edición de 2016 coronó como ganadora a Jamala, representante de Ucrania, con su controvertida canción "1944", una melodía que generaba fuertes reacciones, especialmente en Rusia.

La canción de Jamala narraba la historia de su bisabuela, una de las miles de tártaras de Crimea que fueron deportadas por Stalin. Este relato histórico choca directamente con las reglas del concurso, que prohíben expresamente cualquier contenido político. Sin embargo, Jamala encontró la manera de transmitir su mensaje sin mencionar directamente a Stalin ni a los tártaros, componiendo el tema en lengua tártara e inglés.

El triunfo de Ucrania en Eurovisión 2023, celebrado en Estocolmo, desató una ola de debates y controversias. La letra de "1944" muestra su potente mensaje que habla sobre la humanidad, la libertad y el sufrimiento. A pesar de las restricciones del concurso, la canción resonó fuertemente entre el público y el jurado, llevando a Jamala a la victoria.

Esta no es la primera vez que Eurovisión se ha visto envuelto en polémicas relacionadas con la política. En años anteriores, canciones como "We don't wanna Put In" de Georgia en 2009 y "I love Belarus" de Bielorrusia en 2011 generaron tensiones entre los países participantes. Incluso la victoria de Suecia en 2015 con "Heroes" de Mans Zelmerlöw estuvo acompañada de acusaciones de plagio.

A pesar de las controversias, Eurovisión continúa siendo un escenario importante para abordar temas sociales y políticos, llegando a millones de espectadores en todo el mundo. Prueba de ello es la victoria de Ucrania en 2022 tras el estallido de la invasión rusa en el país y la canción "Stefania", que hacía referencia a la contienda y se convirtió en un gran éxito propagandístico. Con más de 60 años de historia y una creciente lista de países participantes, el concurso sigue siendo el espectáculo televisivo más longevo, ofreciendo una plataforma para que artistas como Jamala transmitan mensajes impactantes a una audiencia global.