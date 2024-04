Fran Perea: "Uy, ya no sales en la tele, ¿te va mal o qué?'. No, hago otras cosas. Soy feliz, gracias"

"Cuando comencé a componer Primavera, yo tenía en el horizonte todo el tiempo a Fran [Perea]", comienza a relatar a este periódico Celia Becks. Tras 10 años al bajo de La La Love You, en marzo de 2023 tomó la decisión de dejar la banda. Y, ahora, se acerca el lanzamiento de su segundo álbum en solitario. De este ya ha sacado dos singles: Aire y Primavera. Este último junto a Fran Perea.

La compositora y también cantante cuenta que se trata de un tema "totalmente inspirado" en la música de Perea. Tras mencionarlo en su composición se lo mostró a su hermana. Y fue esta la que le propuso la idea de enseñársela a Fran. "Era una cosa que a mí ni se me hubiese ocurrido porque me daba muchísima vergüenza, de hecho". Pero se le presentó la oportunidad en uno de los conciertos de Perea.

"Me gustó muchísimo", afirma Fran al ser preguntado por la primera impresión. "Me sorprendió, me recordó a Extremoduro, también", prosigue. "Una conexión curiosa con cosas que me llevaban a sitios interesantes y bonitos de mi vida", apostilla. Asimismo, reconoce que fue "bonito" el que Becks encontrara inspiración en su música para el tema.

"Y, además, Celia me dejó unos huecos para que yo también pudiera componer mi parte si me apetecía participar", continúa Fran, a lo que Celia añade que se trata de una canción "coescrita por los dos". Y, como resultado, "ha quedado una cosa muy bonita, muy orgánica y muy de corazón", apostilla. Todo ello en un proceso que ambos reconocen haber disfrutado.

Un descubrimiento personal

"Yo admiraba mucho a Fran, pero es que le admiro más ahora porque la calidad humana que él tiene o sus principios…", explica la artista. Considera que ambos comparten una serie de principios "muy importantes", como "una ética laboral y musical bastante similar" que han contribuido a que hayan "trabajado juntos muy bien", continúa.

Subraya lo "fácil" que ha sido trabajar con Fran Perea. "Creo que todo el mundo sabe que formas parte del imaginario colectivo del pop de este país y para mí ha sido un honor tremendo", afirma dirigiéndose al intérprete de Uno más uno son siete, al que define también como "un descubrimiento personal de magnitudes tremendas".

"Qué bonito, por Dios", contesta él. Para el músico y actor, ha sido otro "descubrimiento" el haber trabajado junto a Celia Becks. Ha supuesto, en su caso, "descubrir una persona, un alma gemela que tienes por ahí, que tienes que no sabías". Asimismo, reconoce que "es muy guay" que lleguen " nuevas generaciones, de artistas con ese talento" y que estos, además, "todavía cuenten con nosotros".

"Vivo enamorada de este proceso, enamorada artísticamente de él y de lo que hemos hecho" Celia Becks

"Ojalá que no sea la última vez que trabajemos juntos, porque la verdad es que vivo enamorada de este proceso, enamorada artísticamente de él y de lo que hemos hecho. Creo que no podría haber salido mejor", culmina Becks.

Una canción de superar los obstáculos

"Es una canción que habla de superación, de atravesar un mal momento psicológico, sobre todo, y ha sido muy terapéutica", narra Celia. El tema se ha estado asociando con la salud mental y "no es que me parezca mal, pero a lo mejor viene un poco como de la resaca del disco que saqué en septiembre, que se llama Ve a terapia, que se me asocia un poco a la defensa de la salud mental y, por supuesto, me gusta que se me asocie. Pero no es tanto una canción sobre salud mental, aunque puede ser aplicada a ella, sino más bien una canción de superación de obstáculos", añade.

La coautora de la misma opina que "cualquier persona se ha podido o se ve en situaciones en las que a veces pues se pasa fatal y no se sabe cómo lidiar pero siempre esperas que alguien te espere".

"Siempre tienes cosas buenas en las que pensar y dices 'bueno, pues yo voy a llegar a mi casa, me va a pegar un lametón en la cara mi perro y mi gatito se me va a acurrucar alrededor de las piernas o mi pareja me va a dar un beso o mi madre me va a dar un abrazo', lo que sea. Entonces, habla de tu red", concluye. "Y de que el tener eso ahí te ayuda a arriesgar también", completa la explicación Fran.

En el caso de Celia, se trata de un tema que la ayudó "mucho". "Cuando escribí esta canción estaba pasando por un momento muy malo; a lo mejor, conmigo misma más que con nadie", asegura. Sin embargo, ahora la "escucho y me pone de muy buen humor".

"Conectábamos en ese lugar"

"Las canciones corresponden a los tiempos que vivimos y a las necesidades que tú tengas como artista", responde Perea a si esa búsqueda de una red de apoyo es un tema del que hablar más en la música. "Todo esto que hacemos es conectar con nuestras emociones y ponerle palabras. Y, bueno, si en ese momento tienes esa necesidad, joder, pues sí", prosigue.

"En el momento en el que Fran y yo escribimos esta canción juntos estábamos atravesando por algo que nos conectaba" Celia Becks

"Cada tema puede conectar con una persona, no todos vivimos las mismas realidades. Es la necesidad que tenga cada artista de contar su historia", relata, por su parte, Becks. "Es verdad que, a lo mejor, en ese momento en el que Fran y yo escribimos esta canción juntos estábamos atravesando por algo que nos conectaba", asegura.

"Conectábamos en ese lugar, totalmente", responde Perea. "Me he sentido muchas veces como cuenta la canción y que la gente te diga 'uy ya no sales en la tele, ¿te va mal, o qué?'. No, hago otras cosas. Soy feliz, gracias. El éxito no es eso. Imbécil", apostilla, entre risas. "Especialmente, eso. No decimos 'imbécil' en la canción porque era rima consonante", continúa bromeando Celia.

Un disco "muy crudo" que "no se parece a nada"

Primavera es el segundo single que ha publicado Celia Becks. El primero es Aire y ambos formarán parte de su segundo disco en solitario. Un proyecto "muy crudo" que llega en una etapa de la vida de la artista en la que afirma escribir sobre lo que le ocurre, aunque alejada del ámbito romántico.

Fran Perea, que ya lo ha escuchado, opina que se trata de un disco "muy personal, pero muy interesante". "Tú vas conectando con ella en los diferentes procesos que vas pasando con las canciones. Y es muy guay porque todos pasamos por esos procesos y todos los entendemos", apostilla.

En este sentido, la artista afirma que es un disco "muy humano" en el que el orden en el que estarán dispuestas las canciones "tampoco está al azar", dado que "es un viaje bastante cuidado de principio a fin, inspirado desde el insomnio, porque lo he compuesto todo de madrugada". "Creo que va a sorprender, no sé si para bien o para mal" y "que es bastante diferente a... bueno, pues sí lo voy a decir, creo que no se parece a nada", añade. Y concluye: "Es un disco en el que le tengo mucha confianza, es muy diferente, raro en el mejor de los sentidos".

Por su parte, en lo que resta de año, Perea también tiene otros proyectos entre manos. Por un lado, continúa con la gira Uno más uno son 20, en el que retoma los temas de sus álbumes Punto y Aparte y La chica de la habitación de al lado. Además, ya ha grabado la segunda temporada de Citas Barcelona. "Y mucha musiquita", añade, "aunque todavía no se pueden decir, pero vienen cositas chulas".