Calidad y emoción en un año para la historia: todas las claves de los Goya 2023

Ha sido un gran año para el cine español. No se trata de la frase hecha que se suele utilizar cuando los premios Goya se acercan, sino una realidad sustentada por la cantidad y calidad de películas que se han podido ver en las salas de cine en los últimos meses. As bestas, Cinco lobitos, Modelo 77, Mantícora, La maternal, Alcarràs, Un año, una noche, Pacifiction, Cerdita, Suro... y la lista podría seguir.

Este año la gala de los Goya, o lo que es lo mismo, la noche para celebrar el trabajo de todas las personas que dan vida al cine español, se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos Fibes de Sevilla este sábado después de haber pasado por Valencia el año pasado. La ceremonia, presentada por Clara Lago y Antonio de la Torre, parte con As bestas y Modelo 77 como las películas más nominadas, con 17 y 16 candidaturas respectivamente.

Dónde ver la alfombra roja y la gala y a qué hora empiezan

Como cada año, RTVE se vuelca con los Goya y comenzará la retransmisión a las 19:30 para seguir en directo la alfombra roja. Carlos del Amor, Elena Sánchez, Rafa Muñoz y Miriam Morero serán los encargados de ofrecer todos los detalles de los looks de las estrellas en La 1 de TVE, mientras que Inés Hernand presentará el directo en Play, el servicio de streaming de la corporación pública.

La gala empezará a las 22:00 y se retransmitirá en directo desde Sevilla a través de La 1 y Play. No está clara la duración de la ceremonia, pero no se espera que termine antes de la una de la madrugada. Inmediatamente después, TVE emitirá Belle Époque, la cinta más premiada de su edición con nueve cabezones.

En El HuffPost también te contaremos minuto a minuto todo lo que suceda en la alfombra roja y posteriormente en la gala.

Antonio de la Torre y Clara Lago ya han dejado claro que quieren una gala “dinámica” y que no quieren acaparar el tiempo en el escenario sino servir de “hilo conductor” del trabajo de sus compañeros. La Academia de Cine ya ha desvelado algunos detalles de la ceremonia, como los artistas que pondrán la nota musical a la noche. Manuel Carrasco, Pablo López, Israel Fernández, Natalia Lafourcade, Guitarricadelafuente y Bely Basarte son los nombres confirmados hasta ahora.

El año de las directoras

Carla Simón, con el Oso de oro en Berlín Getty Images

Las nominaciones de los Goya 2023 demuestran que el futuro del cine español está en gran parte en manos de las directoras. La edición de este año es histórica ya que por primera vez cinco mujeres optan a un premio de dirección, Carla Simón (Alcarràs) y Pilar Palomero (La maternal) en Mejor dirección y Carlota Pereda (Cerdita), Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos) y Elena López Riera (El agua) en Mejor dirección novel.

Además de candidaturas en los Goya, todas ellas han logrado el reconocimiento de la crítica y de los festivales de cine. El caso más evidente es el de Carla Simón, que logró el Oso de oro con Alcarràs en la Berlinale, convirtiéndose en la primera directora española en conseguirlo. Por su parte Alauda Ruiz de Azúa triunfó en Málaga llevándose los premios a la Mejor película española, al Mejor guión y el premio del público con Cinco lobitos.

Los favoritos de esta edición

Luis Zahera, en 'As bestas'

As bestas y Modelo 77 han logrado el mayor número de nominaciones en esta edición, con 17 y 16 candidaturas respectivamente y, a priori, la película de Sorogoyen parte como favorita. La cinta, un thriller enmarcado en una aldea gallega escrito junto a Isabel Peña, ha sido aplaudida con unanimidad y ha conseguido buenos datos de taquilla, algo especialmente difícil teniendo en cuenta la situación de las salas de cine.

Este año es la primera vez que las nominadas a Mejor película pasan de ser cuatro a cinco para, en palabras del presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, que algunos talentos no se queden a las puertas de la nominación. “La sensación que tenían la Academia y el público de que gente muy valiosa se quedaba fuera de las nominaciones”, señaló en la presentación de la gala en Sevilla.

Consulta aquí la lista completa de nominados.

Está por ver si el premio gordo va para As bestas o, por el contrario, la balanza cae del lado de Alcarràs, que lleva recibiendo reconocimientos desde que se proyectó por primera vez en Berlín. Ambas son las favoritas en Mejor película, donde también están nominadas Modelo 77, Cinco Lobitos y La maternal. En Mejor dirección la duda también parece estar entre Sorogoyen y Simón, aunque optan al premio grandes nombres como Alberto Rodríguez (Modelo 77), Carlos Vermut (Mantícora) y Pilar Palomero (La maternal).

En las categorías interpretativas, la más abierta es la de Mejor actor, donde Denis Ménochet (As bestas), Luis Tosar (En los márgenes), Nacho Sánchez (Mantícora), Javier Gutiérrez (Modelo 77) y Miguel Herrán (Modelo 77) son candidatos a llevarse el Goya. Algo más claro parece estar en Mejor actriz, donde Laia Costa es la aparente favorita por Cinco lobitos. Aún así, tendrá competencia en el quinteto de nominadas con Marina Foïs (As bestas), Anna Castillo (Girasoles silvestres), Bárbara Lennie (Los renglones torcidos de Dios) y Vicky Luengo (Suro).

Susi Sánchez y Laia Costa en 'Cinco lobitos'

Son las categorías de reparto donde parece estar todo el pescado vendido. Luis Zahera (As bestas) y Susi Sánchez (Cinco lobitos) tienen el Goya casi asegurado. En la categoría de actor de reparto el gallego tendrá que imponerse a su compañero de reparto, Diego Anido, y a Ramón Barea (Cinco lobitos), Fernando Tejero (Modelo 77) y Ramón Carroza (Modelo 77). Por su parte Sánchez tiene como compañeras de nominación a Marie Colom (As bestas), Carmen Machi (Cerdita), Penélope Cruz (En los márgenes) y Ángela Cervantes (La maternal).

El reconocimiento póstumo a Carlos Saura

En un año histórico para el cine español, los Goya harán un homenaje agridulce a uno de sus grandes nombres: Carlos Saura. El director falleció este viernes a los 91 años en Madrid y recibirá el Goya de Honor por toda su carrera a título póstumo. En palabras de la Academia de Cine, por "haber dado forma a la historia del cine español moderno”.

El mundo de la Cultura se despidió este viernes de Saura, que en sus siete décadas de carrera dirigió unos 50 largometrajes, cortos y documentales. Entre sus grandes cintas destacan títulos como La prima Angélica (1973), Cría cuervos (1975) o ¡Ay, Carmela! (1991), que consiguió trece premios Goya.

"Creo que hay que tomarlo con humildad. Estoy muy agradecido a los miembros de la Academia que se han acordado al fin de mí", declaró el cineasta tras conocer que recibiría el Goya de Honor, que recibió hace unos días en su casa. Con toda seguridad, muchos de sus compañeros se acordarán este sábado de él en Sevilla.

Juliette Binoche, Goya Internacional

Después de que el premio a Cate Blanchett dejara algunas escenas extrañas en la gala del año pasado, estaba por ver si la Academia seguiría concediendo un Goya Internacional, que finalmente confirmó hace una semana y que recibirá Juliette Binoche. La francesa toma el testigo de Blanchett y recibirá el cabezón por "su extraordinaria trayectoria y su apuesta por autores arriesgados, plasmada en un buen número de interpretaciones inolvidables”.

Binoche ha trabajado con una larga lista de grandes nombres a nivel internacional, entre ellos Isabel Coixet, que la eligió para protagonizar Nadie quiere la noche, que logró cuatro Goyas. La actriz no es nueva a la hora de recibir grandes premios en España, ya que el pasado septiembre recibió el Premio Donostia a toda su carrera durante el Festival de San Sebastián.

Incombustible y siempre buscando nuevos proyectos, Binoche también se ha lanzado a la televisión y se unió el año pasado al reparto de la exitosa The Staircase y se meterá en la piel de Coco Chanel en la serie The New Look, que todavía no tiene fecha de estreno.

El protocolo sexual activado tras los Feroz

Después de que varias personas denunciaran agresiones sexuales en la fiesta posterior a los premios Feroz, la Academia de Cine ha decidido activar un protocolo contra la violencia sexual para las celebraciones que tendrán lugar después de la gala de los Goya. Desde la organización, en declaraciones recogidas por EFE, señalan que se han implantado medidas para proteger a todos los invitados ante “cualquier tipo de violencia, agresión sexual acoso o intromisión”.

Habrá espacios “delimitados y seguros” para atender a potenciales víctimas y el personal contratado para el evento recibirá formación específica “para que puedan detectar, acoger, proteger y derivar la situación a las personas responsables”. “Pasó en los Feroz y nos puede pasar a nosotros pero no hay que presumir que esto pasa en todas las fiestas del cine, es un protocolo de seguridad para que, ante cualquier sospecha o indicio, se evite radicalmente”, ha especificado Fernández Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine.