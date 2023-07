La historia detrás del caso que originó el Día Internacional del OVNI 2023

No estamos solos. O esa es la férrea creencia de los seguidores de un fenómeno tan particular y polémico como el de los OVNIs, pues tan solo existen hipótesis carentes de evidencias científicas. El término se acuñó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante el año 1953, traducido del término UFO—Unidentified Flying Object—, u Objeto Volador no Identificado—y desconocido—.

Este domingo 2 de julio de 2023 se celebra el Día Mundial de los OVNIs, que fue promovido por todos sus seguidores e investigadores. Coincide con Incidente de Roswell de 1947, en el que según los reportes una ‘nave espacial’ se estrelló en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos. Pero la historia va mucho más allá y siempre ha habido cierta controversia en lo que realmente pasó, como cuenta Esquire.

Antes de escudriñar la historia que hay detrás del Incidente de Roswell, es importante explicar el inicio de unos extraños testimonios que fueron cambiando a lo largo de los años. Un 2 de julio pero de 1947, en Roswell—Nuevo México—se estrellaron dos supuestos platillos volantes, cuyos restos y “ocupantes” fueron rescatados por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Sin embargo, casi 50 años más tarde estos confirmaron a través de documentos desclasificados, como cuenta Esquire, que detrás de esos platillos volantes hay toda una historia de los primeros días de la Guerra Fría.

De restos de OVNI a restos de… un radar aerostático



El mito sobre los ‘extraterrestres’ creado a partir de este incidente se debe a la pretensión de las Fuerzas Aéreas de desviar la atención de un caso de espionaje—conocido como el ‘Proyecto Mogul— y a las mentiras de Fran J. Kaufmann, autor de las ‘pruebas’ de los supuestos restos de ‘platillos volantes’ que trabajaba en una oficina de la Base Aérea del Gobierno estadounidense y aseguraba que trabaja en inteligencia y proporcionó muchos de los libros que se escribieron sobre el caso. Tras su muerte en 2001, Benzon Saler, Charles Ziegler y Charles B- Moore, investigadores de OVNIs, visitaron a su mujer y accedieron a su oficina donde encontraron evidencias para demostrar que Kaufmann falsificó documentos e inventó las historias que relató durante 20 años.

La historia de los OVNIs accidentados en Roswell fue una historia creada para ocultar el espionaje de Estados Unidos a Rusia a través del proyecto Mogul. Los restos de los platillos volantes eran realmente un radar aerostático que utilizaban los estadounidenses montado en un globo aerostático para evitar ser detectados por Rusia, específicamente el globo aerostático del Vuelo Mogul# 4. Es cierto que la Guerra Fría no ‘empezó’ hasta 1953, pero como cuenta la historia y recuerda Esquire, había ya cierto miedo de Estados Unidos y Rusia del desarrollo de la fuerza nuclear del otro.

Los ufólogos, como se conoce a los expertos en temas de OVNIs, comenzaron a promover teorías conspiranoicas sobre que varias naves alienígenas aterrizaron forzosamente y que los extraterrestres que las ocupaban fueron capturados por los militares. Esta teoría fue contrastada cuando el ejército de Estados Unidos publicó en los noventa dos informes sobre el objeto localizado, confirmando que fue el globo aerostático. La historia detrás de Roswell ha ido, por lo tanto, más allá de una historia en la que se encubrió el espionaje de Estados Unidos a los rusos, sino que provocó que los OVNIs se convirtieran en un fenómeno de masas en el que hasta día de hoy, se sigue creyendo y las investigaciones siguen en curso para demostrar que los humanos no somos la única especie del universo.