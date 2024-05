¿Por qué España pasa directamente a la final de Eurovisión?

Aunque este 2024 hay novedades en las normas de Eurovisión, España seguirá pasando a la final de Eurovisión sin tener que examinarse en las semifinales.

Los 20 mejores de las dos semifinales, el ganador de la última edición y los cinco países del Big Five se clasifican durante esta semana para la gran final. España es uno de los países que tiene su plaza asegurada, junto a Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. También Suecia, que ganó en 2023.

Y esta condición se produce de manera ininterrumpida desde Eurovisión 1996. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organización que está detrás de Eurovisión y se encarga de organizar el certamen desde su primera edición en 1956. España, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido son los países que aportan más dinero a la organización internacional, por lo que el privilegio se trata de una razón estrictamente económica.

La decisión de formar el Big Five para otorgar este privilegio se tomó en 1996. El año anterior, Alemania no consiguió la suficiente puntuación para lograr pasar a la gran final de Eurovisión, provocando una notable caída en las cuentas de la UER. Al no participar en el evento, el país no ingresó nada a la organización. Para evitar que esto volviese a suceder, la UER decidió asegurar su financiación anual concediendo a los países que más dinero dan una plaza asegurada para brillar directamente en la final. Una cuestión que ha sido clave para países como España, que en años en los que ha presentado candidaturas menos sólidas ha permitido que, aunque teniendo un mal puesto, logre pasar a la final.

Además, en las normas se refleja que los cinco países tienen derecho a voto en las semifinales.

Este año, como novedad, los países del Big Five más el país ganador actuarán íntegramente en su semifinal. Hasta ahora, actuaban un día antes de cada semifinal, cuando se produce la 'jury semifinal' (una gala que sirve como ensayo y en la que vota el jurado), para estar en igualdad de condiciones. Al día siguiente, durante la semifinal que se retransmite por televisión, la organización reproducía un minuto de la actuación y se colgaba completa en las redes sociales de Eurovisión.

Este año la cosa cambia y será posible ver a los seis países repartidos por las dos semifinales actuando en directo como un país más, permitiendo que tengan el mismo número de actuaciones que sus compañeros. En el caso de Nebulossa, esta actuación se producirá el jueves 9 de mayo a partir de las 21 horas y se podrá ver en La 1 de RTVE.