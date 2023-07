El testimonio de una madre indignada por lo ocurrido en su centro de salud se lleva el aplauso de todo Twitter

Es uno de los problemas más graves a los que España está teniendo que hacer frente desde hace años. Las políticas de austeridad y los recortes continuados en sectores básicos como la sanidad siguen haciendo estragos en la sociedad española, que se encuentra en estos momentos ante una saturación del sistema sanitario, y en concreto de la atención primaria, que tiene a miles de personas en listas de espera con meses de retraso.

Uno de los casos más paradigmáticos y que más críticas ha recibido durante los últimos años es el de la Comunidad de Madrid. Continuas manifestaciones y movilizaciones se han producido durante los últimos meses con el objetivo de protestar por las políticas de la presidenta, Isabel Díaz-Ayuso para que se amplíen los servicios mínimos y de atención primaria, algo que por el momento parece un problema de difícil solución.

Uno de estos ejemplos es el de una madre que, con vídeo de 1:38, ha provocado los aplausos de todo Twitter tras relatar su testimonio y que la cuenta @Santoñesa haya publicado en su cuenta en la red social del pájaro.

"Me veo en la obligación de realizar este vídeo para denunciar una situación que estamos viviendo en el Centro de Salud Campo de la Paloma de Vallecas, pero que es extendida a todos los centros de salud de Madrid", comienza diciendo en el vídeo.

"He llegado con mi hija de siete meses, que necesita un pediatra y hemos ido de urgencias y me encuentro con que no hay ningún pediatra y no va a haber hasta octubre", asegura angustiada la mujer.

"Había una que tiene baja prolongada hasta octubre y no le van a poner sustituta. Hay otra que se le ha acabado el contrato y no la han renovado y tampoco le van a poner sustituta y la otra que queda está de baja por maternidad y tampoco va a tener sustituta. La situación es que no hay ni una pediatra en ningún centro de Vallecas", denuncia.

Finalmente asegura que la situación es insostenible ya que cada vez que tenga que ir al pediatra, deberá acudir al centro de salud a preguntar cuál es el pediatra que está de guardia, afirmando que tan solo hay "un pediatra para todo el barrio de Vallecas" que además, "es uno de los más poblados de Madrid.