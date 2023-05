El homenaje de Coldplay a Tina Turner en su concierto de Barcelona

Coldplay ha iniciado este miércoles su estancia de cuatro días en Barcelona con una emocionante dedicatoria a Tina Turner, fallecida a los 83 años en su residencia de Suiza.

La noticia de la muerte de la 'reina del rock and roll' se conocía una hora antes de que la banda de Chris Martin se subiese al escenario del Estadio Olímpico de Barcelona, donde les esperaban las primeras 50.000 personas de las 200.000 que de hoy al domingo pasarán por el recinto barcelonés.

Veinte minutos después de haber empezado el concierto, cuando Chris Martin cantaba al piano The Scientist, el cantante de Coldplay paraba la canción ante el asombro del público y lanzaba la dedicatoria a la intérprete de The Best, Private Dancer o What’s love got to do with it: "Todo este show está dedicado a la hermosa Tina Turner".

El homenaje no se quedaría únicamente en esa dedicatoria. Coldplay también ha improvisado una versión acústica de Proud Mary, uno de los éxitos de Tina Turner más recordados. Lo han hecho en el escenario circular que ocupa el centro del estadio, coreados por los 50.000 asistentes de este primer concierto.

La inesperada dedicatoria a Tina Turner no ha sido la única sorpresa con la que los Coldplay han sorprendido al público. Porque los de Chris Martin siempre invitan a un artista local a subirse al escenario de la ciudad por la que pasan. En Barcelona, los invitados han sido tres miembros de Gipsy Kings.

Aunque hay que aclarar también que el orgien de los Gipsy Kngs es francés, aunque de ascendencia española. Pero eso no importa cuando todo el mundo escucha los acordes de las rumbas catalanas deVolare o Bamboleo, los dos temas que han interpretado junto a Coldplay, todo el mundo las canta en Barcelona.