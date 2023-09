Jordi Évole reacciona a la polémica por el documental sobre Josu Ternera

Este viernes se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián el último proyecto de Jordi Évole. El periodista ha entrevistado al exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea para el documental No me llames Ternera, cuyo estreno no ha quedado exento de polémica. Y este sábado, en Cadena SER, Évole ha hablado de las reacciones que ha suscitado el metraje, que, en un principio, algunas organizaciones, pidieron que no se proyectara.

"No he entendido esta censura preventiva que pedía que no se exhibiese en Donosti", ha reconocido Évole. "Que no insistan porque nosotros vamos a seguir haciendo lo que consideremos que tenemos que hacer, no lo que nos digan que tenemos que hacer", ha añadido.

Asimismo, ha opinado acerca de por qué el documental ha podido suscitar la polémica que ha generado en los últimos días. Y, según el periodista, atiende al marco político en el que se ha estrenado. "En este caso seguramente el tiempo político en el que vivimos da más pie a que se monte la que se ha montado", ha dicho.

Por otro lado, conocedor de que él mismo también ha sido señalado por las críticas, Évole ha apuntado lo siguiente. "Está claro que yo no soy un periodista neutro, manifiesto mi opinión sobre los hechos, pero intento que eso en las entrevistas no esté o al menos que no condicione la entrevista". "Vincularme a mí con ETA es conocerme muy poco o nada", ha añadido.

Así se ha expresado en el último programa de A vivir que son dos días, de la SER. En la tertulia que mantienen los corresponsales que acompañan a Javier del Pino cada semana, han estado hablando con Évole sobre el documental. Sin embargo, la conversación ha ido más allá de las reacciones que ha habido al mismo en los últimos días.

Évole también ha contado cómo ha sido el trato con el protagonista del largometraje. A pesar de que el tiempo que pasaron juntos "fue corto", el Follonero ha detallado que el trato fuera de cámaras "era completamente normal porque no había demasiados espacios para la intimidad ni para conocer al personaje mejor".

En cualquier caso, ha compartido que, a su modo de ver, las personas como Urrutikoetxea "se hacen un código moral y ético para absolverse porque si no sería imposible vivir". De hecho, ha señalado la que es, para él, la afirmación determinante de la cinta: la respuesta que le da Josu cuando le plantea si "ha valido la pena". "Es que si no hubiese valido la pena mi vida sería una monstruosidad", concluye el entrevistado.

Y es que, durante la tertulia que ha mantenido el de Cornellà de Llobregat con los corresponsales de A vivir, ha señalado que "hay mucha cobardía en el mundo de la izquierda abertzale cuando no son más duros con ese pasado". Incluso, cree que "hay un punto de 'tampoco vamos a meternos en este jardín".