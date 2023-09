Dos víctimas del terrorismo aseguran que el documental de Évole sobre Josu Ternera "no blanquea a ETA"

Imagen del documental "No me llame Ternera"

Dos víctimas del terrorismo, Iñaki García Arrizabalaga y Josu Elespe, aseguran que el documental "No me llame Ternera", en el que el periodista Jordi Évole entrevista al exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, "no blanquea" a la organización terrorista.

García Arrizabalaga, profesor de la Universidad de Deusto, es hijo de Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica secuestrado y asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas el 23 de octubre de 1980.

Tras ver la película en uno de los pases privados que el Festival de Cine de San Sebastián -que estrenará el viernes la película- está organizando en los últimos días, García Arrizabalaga ha expresado sus impresiones en las redes sociales, donde asegura que en el documental "no se blanquea a ETA", al contrario de lo que sostienen las más de 500 personas que firmaron un manifiesto para solicitar que no se emitiera el filme en San Sebastián.

García Arrizabalaga afirma que Ternera "va a lo suyo" que es "tratar de justificar lo injustificable", para lo que "dice auténticas burradas para cualquier mente en su sano juicio".

Entiende que "es lógico que para una víctima del terrorismo sea hiriente escuchar esas burradas".

Según el criterio de esta víctima, el exdirigente etarra deja claro que para él "el fin justifica los medios" y muestra "nula" empatía con las víctimas causadas.

Sostiene que Urrutikoetxea miente para "protegerse contra posibles acciones judiciales futuras" y "no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en sus 50 años de militancia en ETA".

También juzga la labor de Évole, de quien afirma que "juega un buen papel como entrevistador y llega a arrinconarlo argumentalmente, plantándole sus propias contradicciones a la cara en un par o tres de ocasiones", aunque opina que el periodista "no remata".

García Arrizabalaga añade que Ternera muestra un "ego muy grande" pero que se revela como "un personaje muy mediocre".

En esta idea incide Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, concejal del PSE en Lasarte-Oria asesinado por ETA el 20 de marzo de 2021.

Elespe, otra de las víctimas que ha visionado el documental, afirma que "no blanquea ni justifica a ETA" y destaca que lo mejor es la intervención de Francisco Ruiz, una víctima directa de un atentado de Ternera, que abre y cierra la película.

Respecto al retrato que queda de José Antonio Urrutikoetxea, Elespe opina que aparece como "un tío escaso de inteligencia, sin ideología, mediocre, unidireccional, sin empatía, soberbio, preso de su mundo". "Si no fuera por su currículum, generaría vergüenza ajena", concluye su mensaje en X (antigua Twitter).

También ha visto la película el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, quien ha lamentado que la cinta ofrezca una mirada "extremadamente parcial" sobre el "conflicto" vasco.

En declaraciones a Radio Euskadi, Rodríguez ha asegurado haber tenido la sensación de que el entrevistado estaba "bastante acorralado", en un documental que "es una secuencia de los atentados más duros de ETA, con un contraste de los comentarios" del protagonista del documental.

Esta cinta "ofrece una mirada extremadamente parcial de lo que ha sido el conflicto", con "una mirada exclusivamente centrada en la violencia de ETA y sus consecuencias trágicas, pero en la que no tiene cabida la violencia del Estado y sus consecuencias igualmente trágicas", ha criticado.

Busca, a su entender, "alimentar un determinado relato único, de buenos y malos, un relato de justos e injustos, de vencedores y vencidos", que "no refleja realmente lo sucedido en este país y que difícilmente va a construir una convivencia realmente democrática".