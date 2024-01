La dura crítica de Ryan Gosling tras las nominaciones de 'Barbie' a los Oscar: "Estoy decepcionado"

"La película tenía razón". Ese era uno de los comentarios más repetidos este martes en redes sociales después de que se conocieran los nominados a los Oscar 2024 y entre las nominaciones de Barbie no se encontrase su directora, Greta Gerwig, ni su protagonista, Margot Robbie.

Sin embargo, Ryan Gosling, quien da vida a Ken en la ficción basada en los muñecas de Mattel, acumuló dos candidaturas: a Mejor actor de reparto y a Mejor canción por el tema I'm just Ken.

Lejos de quedarse en silencio ante el revuelo causado y los que acusan a la Academia de tener ese criterio machista que tanto critica la película, el propio Gosling ha mandado un comunicado en el que ha mostrado su descontento con la decisión.

"Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas junto con artistas tan notables en un año de tantas películas maravillosas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken", empieza diciendo en su mensaje, que han recogido medios como Variety o The Hollywood Reporter.

"Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada", añade.

El actor continúa su mensaje poniendo el valor el trabajo de ambas compañeras, ya que además Robbie es productora: "Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio". "Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto", se queja.

"Contra todo pronóstico, con solo un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia", señala.

"Su trabajo debería ser reconocido junto con el de otros nominados muy merecedores", añade. El actor de cintas como La La Land acaba su comunicado felicitando a la también nominada a Mejor actriz de reparto América Ferrera y al resto del equipo que han hecho que la cinta de Gerwig tenga ocho nominaciones.

La queja del actor no es la única, Ferrera también se quejó de la decisión y aseguró sentirse "decepcionada" en una entrevista con Variety. "Greta ha hecho casi todo lo que un director podría hacer para merecerlo", recalcó. "Crear este mundo y tomar algo que no tenía valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista", añadió y aseguró que el trabajo de Robbie como actriz es "realmente increíble".