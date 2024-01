Todos los nominados a los Oscar 2024:'Oppenheimer' lidera y España logra tres

La cinta de Christopher Nolan, Oppenheimer, parte como favorita para los Oscar 2024 con 13 nominaciones, seguida de cerca por Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, con 11. Entre las favoritas, también se encuentran Asesinos de la luna con 10 y Barbie con ocho.

Además, esta edición de los premios de la Academia de Cine de Hollywood tendrá un importante sabor español con La sociedad de la nieve, de J.A Bayona, que opta a dos estatuillas en las categorías de Mejor película internacional y Mejor maquillaje y peluquería. Pero también Pablo Berger, que luchará por el premio en la categoría de Mejor película de animación con Robot Dreams.

Así se ha conocido este martes, cuando los actores Jack Quaid y Zazie Beetz han sido los encargados de leer los candidatos a la 96º edición de los premios Oscar 2024, que se celebrarán el próximo 10 de marzo en el tradicional Teatro Dolby de Los Ángeles (California, EEUU) con Jimmy Kimmel será maestro de ceremonias.

Entre las diez nominadas a Mejor película no faltan las grandes favoritas de esta edición, Oppenheimer y Pobres criaturas, además del fenómeno de taquilla del año: Barbie. Destaca la presencia en europea ya que Anatomía de una caída (Francia) y La zona de interés (Reino Unido) han conseguido colarse en el listado de nominadas.

Tal y como recoge Variety, por primera vez en la historia de los Oscar tres cintas dirigidas por directoras han sido nominadas en la categoría reina de los premios. Se trata de Barbie (Greta Gerwig), Anatomía de una caída (Justine Triet) y Vidas pasadas (Celine Song).

Con estas nominaciones, Bayona logra su segunda presencia en los Oscar tras Lo imposible.

Consulta a continuación todos los nominados:

MEJOR PELÍCULA

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

La zona de interés

MEJOR DIRECCIÓN

Justine Triet, Anatomía de una caída

Martin Scorsese, Asesinos de la luna

Christopher Nolan, Oppenheimer

Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas

Jonathan Glazer, La zona de interés

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Asesinos de la luna

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Pobres criaturas

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, Los que se quedan

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, El color púrpura

America Ferrera, Barbie

Jodie Foster, Nyad

Da'Vine Joy Randolph, Los que se quedan

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert de Niro, Asesinos de la luna

Rober Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Pobres criaturas

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Pobres criaturas

Zona de interés

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Anatomía de una caída

The holdovers

Maestro

May December

Vidas pasadas

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

El chico y la garza

Elemental

Nimona

Robot dreams

Spiderman: cruzando el multiverso

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Io capitano (Italia)

Perfect days (Japan)

La sociedad de la nieve (España)

Zona de interés (Reino Unido)

La sala de profesores (Alemania)

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

American Fiction

Indiana Jones y el dial del destino

Asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

The fire inside, de Flamin' Hot

I'm just Ken, de Barbie

I'm never went away, de American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People), de Asesinos de la luna

What Was I Made For?, de Barbie

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

La sociedad de la nieve

MEJOR DISEÑO VESTUARIO

Barbie

Asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

MEJOR LARGO DOCUMENTAL

Bobi Wine: el presidente del pueblo

La memoria infinita

Las hijas de Olfa

To kill a tiger

20 días en Mariupol

MEJOR SONIDO

The creator

Maestro

Misión imposible: sentencia mortal - Parte 1

Oppenheimer

Zona de interés

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Barbie

Asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

MEJORES EFECTOS VISUALES

The Creator

Godzilla Minus One

Guardianes de la Galaxia vol. 3

Misión imposible: sentencia mortal - Parte 1

Napoleón

MEJOR MONTAJE

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

MEJOR FOTOGRAFÍA

El conde

Asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

Letter to a pig

Ninety-five senses

Our uniform

Pachyderme

War is over! Inspired by the music of John and Yoko

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

The abc of book banning

The barber of little rock

Island in between

The last repair shop

Nǎi Nai & Wài Pó

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

The after

Invincible

Knight of fortune

Red, white and blue

The wonderful story of Henry Sugar