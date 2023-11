Las dos reivindicaciones de Madonna en su concierto de Barcelona

Habían pasado ocho años y España quería volver a recibir a la reina del pop. Madonna llenó el Palau Sant Jordi este miércoles en la primera de las dos noches en las que su Celebration Tour parará en la ciudad condal. Más de 18.000 entradas vendidas —a precios no asequibles para todos los bolsillos— demostraron que los españoles tenían ganas de volver a ver la cantante, que tuvo que cancelar parte de su gira debido a una dolencia médica.

A pesar de que el concierto no empezó con buen pie y se retrasó más de hora y media en salir al escenario, no decepcionó con su setlist en el que sonaron clásicos como Like a Prayer, Justify my love o Vogue.

Pero más allá del amplio repertorio musical que atesora con 40 años de trayectoria, Madonna quiso hacer en su concierto dos reivindicaciones sociales. La primera dirigida al colectivo LGTBI, del que dijo que había estado toda su vida luchando por sus derechos y recalcó que "la idea de que hay vidas que importan más que otras es lo que falla en el mundo".

Tras sus palabras, interpretó una versión de I Will Survive en acústico, himno del colectivo por excelencia. Para seguir con su defensa por los derechos del colectivo, cantó La isla bonita y Argentina con una bandera LGTBI —transinclusiva y antirracista— como capa, junto a una bailarina que dejó lucir en su espalda el mensaje "No fear" (sin miedo). Además, mientras cantaba se proyectaban imágenes de cantantes como David Bowie, Sinéad O'Connor y Nina Simone.

El segundo mensaje reivindicativo de la noche llegó de la mano de la canción Live to tell, un homenaje de la cantante a las víctimas del SIDA. Durante su interpretación, se proyectaron imágenes de artistas fallecidos por la enfermedad como Freddie Mercury, Keith Haring o Robert Mapplethorpe.

Precisamente, este guiño le ha llevado a que Elton John se vuelva a acercar a ella. "Gracias, Madonna, por tu defensa y compasión, y por crear conciencia sobre la misión continua de poner fin al sida. Con 39 millones de personas que viven con VIH en la actualidad, de las cuales 9,4 millones no reciben el tratamiento que les salvaría la vida, debemos seguir utilizando nuestras voces y plataformas para asegurar que todos tengan la oportunidad de vivir una vida plena y saludable", escribió el artista en un post de Instagram junto a la Fundación Elton John contra el Sida tras las imágenes de la gira.

Este mensaje se da después de años de distanciamiento, especialmente tras la década de los 2000, en la que John lanzó contra Madonna acusaciones de plagio y playback. Sin embargo, el hacha de guerra ya estaba enterrada.

Tal y como reveló el británico en 2013 en una entrevista con Extra TV se reconciliaron en 2013 en un restaurante francés. "Ella entró, y le envié una nota. Fue muy amable. Me disculpé profundamente porque lo que dije nunca tuvo que haber salido a la luz”, explicó. "Ella aceptó nuestras disculpas, y luego le pagamos la cena. Eso está olvidado y superado", añadió.