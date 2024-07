Mad Cool 2024 Madrid: cartel, horarios y cómo llegar al festival

Dua Lipa, Pearl Jam, Måneskin o The Killers son algunos de los artistas que estarán esta semana en Madrid como parte del cartel de la nueva edición del Mad Cool. Este año, el festival vuelve por segunda vez al recinto de Villaverde, donde ha cambiado la ubicación de algunos escenarios y puestos para evitar las aglomeraciones del año pasado.

El festival, convertido ya en un clásico del verano en la capital, ha reducido el número de entradas para esta edición y ha intentado que las opciones de transporte sean más diversas y numerosas para todas esas personas que han comprado entrada para alguno de los días o el abono completo.

Volviendo a lo más importante, la música, para 2024 Mad Cool ha conseguido llenar un cartel ecléctico con opciones para todos los gustos. La gran estrella encargada de dar el pistoletazo de salida al festival será Dua Lipa, una de las cabezas de cartel del miércoles junto a The Smashing Pumpkins y Janelle Monáe.

El jueves será el turno de un clásico, Pearl Jam, que vuelve al festival como uno de los platos fuertes de la edición. El viernes subirán al escenario dos grupos que despiertan pasiones entre dos generaciones muy diferentes: entre los más jóvenes los italianos Måneskin y para los que ya no lo son tanto Sum 41.

El festival cerrará su cartel de este año el sábado por la puerta grande, con clásicos como The Killers, Avril Lavigne o el grupo Bring Me The Horizon.

Horarios

Los artistas se repartirán entre seis escenarios y, como en cada edición, los platos fuertes llegarán a los dos escenarios principales entre las nueve y las once de la noche. Para no perder detalle de la agenda, Mad Cool ya ha compartido en sus redes y en su web la tabla con los horarios al completo.

Cómo llegar al festival

Para llegar al recinto del Mad Cool en Villaverde, al sur de Madrid, y volver a casa al terminar los conciertos, se han ampliado los horarios de algunas líneas de metro, cercanías o autobús en función de los días.

En el caso de utilizar el metro, la opción necesaria es la línea 3, bajando en la parada de Villaverde Alto. También se pueden emplear las líneas de cercanías C3, C4 y C5 para llegar al festival, además de los autobuses 22, 79, T41 y N14. El Mad Cool también ha colocado una parada de taxi en la entrada del festival, además de un punto de encuentro para VTC.

Para conocer las ampliaciones de horarios pormenorizadas en función de cada día de festival, la información está a disposición de todos los usuarios en la web y las redes del festival.