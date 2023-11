Madonna sorprende con un nuevo guiño en euskera en directo

Hace apenas tres semanas Madonna puso dos noches consecutivas en pie al Palau Sant Jordi en pie con su Celebration Tour. La cantante de temas como Like a Virgin sorprendió con un espectáculo en el que hubo momentos reivindicativos como su apoyo al colectivo LGTBI, a los fallecidos por VIH y también hubo momentos de baile y fiesta para los que incluso subió a Úrsula Corberó al escenario.

Sin embargo, la cantante estadounidense sigue innovando en sus directos y en su parada en París celebrados este domingo y este lunes ha introducido una canción en euskera. Lo ha hecho como parte del "rito" previo a Like a Prayer y, precisamente, con una intención religiosa ya que Birjina gaztetto bat zegoen es una canción religiosa vasca que se basa en el mensaje del arcángel Gabriel a la Virgen María.

Birjina gaztetto bat zegoen, compuesta en euskera de Iparralde [región francesa parte histórica de Euskal Herria] data del siglo XIX, concretamente se recoge en el libro de 1895 del compositor francés Charles Bordes, Cent Chansons populaires basques.

Esta no es la primera vez que la cantante de temas como La Isla Bonita canta en la lengua de Euskadi. Ya lo hizo en 2012 en su gira MDNA Tour, en la que colaboró con el grupo musical vasco Kalakan, compuesto por Jamixel Bereau, Xan Errotabehere y Pierre Sangla. Entonces, el grupo tradicional vasco introdujo su música con el tema Sagarra Jo en la versión de Open your hearts durante el concierto, pero también lo hicieron con la misma Birjina gaztetto bat zegoen en la intro de Girl gone will.

La fascinación de Madonna con el euskera podría darse a raíz de unas vacaciones en 2011 en Biarritz y varias localidades de Iparralde. Allí, según cuenta la EiTB en una fiesta de cumpleaños conoció al grupo Kalakan y se quedó fascinada con la música tradicional euskaldun.