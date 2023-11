María Isabel responde tras las críticas por apoyar las manifestaciones: "Antes muerta que fascista"

Las manifestaciones contra la amnistía también han llegado a famosos, que se están posicionando políticamente al respecto, ya sea para cargar contra el gobierno como hicieron influencers como María Pombo o para criticar algunos cánticos fascistas que se están dando en las concentraciones contra la amnistía.

Este domingo, María Isabel, ganadora de Eurojunior en 2004 con Antes muerta que sencilla publicó un story diciendo que España necesitaba "despertar" y una instantánea de las manifestaciones contra la amnistía y el gobierno del PSOE en Sevilla.

La cantante recibió numerosas críticas que la relacionaban con partidos como Vox y con ir en contra derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Tras esto, publicó un vídeo tratando de justificar su mensaje.

"Cuando subes algo que no es del agrado de mucha gente, parece que te empieza a escribir todo el mundo a la vez", ha señalado. "No lo he subido porque apoye a un país o a otro. No apoyo a ninguno porque me parecen todos unos payasos", ha añadido. La artista ha recalcado que se refería a que "España despertaba" en el sentido de que no quería que España siga "como está". "No me parece bien, pero tampoco quiero el otro extremo. Quiero alguien que mire por España y por mi país y se dejen de tantas tonterías que es lo que tienen", ha enfatizado.

Sin embargo, este discurso fue tachado por "vago" y "equidistante" por sus seguidores. Por lo que emitió otro comunicado en el que quiso dejar clara su negativa a la extrema derecha. ''Nunca jamás apoyaría a un partido que atenta contra los derechos fundamentales de las personas'', ha empezado diciendo.

"Sí quiero expresar mi descontento con la situación política actual. Todo cambio político genera inestabilidad social y entiendo que es lo que estamos viviendo ahora, de ahí la necesidad de manifestarnos y mostrar nuestra opinión'', ha señalado.

La artista se ha mostrado "defraudada con la incongruencia política" y ha dejado claro que aunque "no esté de acuerdo con ciertas políticas actuales" no votaría a favor de un partido "que atenta contra las personas, contra el avance social e incluso contra mí y mi hija como mujeres".

"Que yo esté en contra de una decisión política no me pone de forma inmediata a favor del partido opuesto", ha enfatizado dejando claro que se ha "malinterpretado su mensaje". "Antes muerta que fascista", ha concluido.

La cantante ha señalado que lo que busca en un partido político es que se preocupen de la sanidad, de "los mayores en las residencias" o cuide de la "adolescencia de aquellos que no tienen recursos".