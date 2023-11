Guillermo Toledo responde de forma muy directa a Andrés Calamaro tras sus palabras sobre España

El actor Guillermo Toledo no ha perdido la ocasión de responder al cantante Andrés Calamaro tras el mensaje que ha compartido en su perfil de Instagram, y luego ha borrado, en el que hablaba de una "dictadura progresista comunista" en España.

"Este infraser delira al hablar de una "dictadura progresista comunista" en Españita, apoya a un nazi como Milei que terminaría de destruir su país", ha señalado en la primera parte del mensaje.

Guillermo Toledo ha continuado, resaltando que, además, "pone en duda la cifra de desaparecidos durante la dictadura fascista en Argentina", para terminar con tres palabras de lo más directas: "Qué asco das".

El artista se ha convertido en trending topic en X tras asegurar que "hace apenas unos meses, España sucumbió a una campaña de miedo". "Está hundiendo al Reino en una suerte de dictadura progresista comunista que podría reventar un país que hasta ahora ostenta una calidad exquisita de vida", ha asegurado.

Tras ello, Calamaro ha mostrado su apoyo al candidato ultraderechista Milei en la segunda vuelta de las elecciones en Argentina. "Claro que me conviene no decir nada. Puedo ser cínico y mentiroso. Es imposible que vuelva una dictadura por varios motivos. Ganarme el aplauso de Instagram progresista me da vergüenza de tan fácil que es, demasiado sencillo y burro", ha justificado.

"Soy tolerante y culto, ustedes son vagos, resentidos, equivocados e hipócritas. Creen en Internet y la televisión. Son un meme, yo soy un hombre. Ni más ni menos", ha terminado sentenciando en la publicación que ha acabado borrando horas después.