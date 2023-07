Mark Eme, la voz de la Kings League: "El himno de Jijantes ha sido una locura, pero esto acaba de empezar"

Su nombre es Marc Montserrat (Barcelona, 1995) y en los últimos meses se ha destapado como una de las voces más icónicas del espectáculo del momento, la Kings League, al componer y poner voz a los himnos de dos equipos de la competición: Jijantes y Ultimate Móstoles, siendo ambos dos exitazos.

A sus 26 años cuenta ya con un brillante y nutrido currículum en el mundo de la música, tras haber sido pieza fundamental de muchas de las canciones que suenan a día de hoy en las discotecas de toda España.

Su faceta de compositor y productor le han llevado a alcanzar el mayor éxito hasta el momento con uno de sus últimos temas, El Tonto, que le ha catapultado como ningún otro y además lo ha conseguido rodeado de los dos artistas españoles del momento; Lola Índigo, una de sus mejores amigas, y Quevedo.

Este tema, conocido y bailado por todo el mundo, y que vio la luz hace apenas tres meses, ya ha supuesto un 'boom' en el panorama actual y durante varias semanas se ha situado en el Top-1 de Spotify, contando ya con más de 74 millones de reproducciones.

El Huffpost ha tenido la oportunidad de hablar con él de todo esto y mucho más: sus inicios, la importancia de lograr buenos resultados, cuáles han sido los artistas que más le han sorprendido, su regreso a la música como cantante, donde ya está logrando increíbles resultados como es el caso de la Kings League, qué piensa del proyecto de Ibai y Piqué, etc

¿Quién es Mark Eme?

Mark Eme es un artista que lleva ya muchos años trabajando de compositor y de productor, que tiene muchos amigos dentro de la industria y que han sido los que le han animado a sacar su propia música y a poner voz a esas canciones que hacía para otros artistas. Y poco a poco, lleva un año sacando canciones y entrando en este mundillo.

¿De dónde viene el nombre de Mark Eme?

Marc es mi nombre y M es la inicial de mi apellido. Entonces fue muy fácil.

¿Cómo fue de complicada y meditada la decisión de pasar de ser productor a cantar sus propias canciones y tener su propio tema?

Yo había sido artista, pero siempre dentro de una banda cuando era más pequeño pero a los 18 años me retiré un poco del foco y como soy muy inquieto, me gusta salirme de la zona de confort. Entonces, con el tiempo hice carrera de productor y de compositor y ahí empezó todo. Un día me dice Omar (Montes) 'oye, tal podíamos hacer con Fabio' y justo ahí hice con él: 24/7. Y con ese tema, junto a mi mánager, que me animó mucho, comenzó todo en serio.

¿Cómo fue el principio de todo?

El principio de todo soy yo con con 16 años, con mi banda del colegio. A la gente empezó a gustarle y firmamos con una discográfica de Catalunya, por lo que empezamos a sonar en la radio, tocábamos a gusto y se junto con un movimiento juvenil de ese tipo de música en Cataluña muy fuerte, coincidiendo con la serie de 'Pulseras Rojas'.

En ese momento fue todo muy de repente, me iba de clase porque tenía entrevistas, tenía que pedir permiso a los profes, etc. y así empezó todo. Luego seguí con Amelí, que era otra de las bandas que estaban, que eran como los 'padres' de todos, los que estaban ahí más 'pegados' y al irse su cantante, me llamaron a mí, que justo lo acababa de dejar con la otra banda. Y tras varios años, ya viviendo en Madrid y después de hacer bastantes contactos empecé en un estudio de producción y empecé a hacer cosas para Edurne, Carlos Baute, Blas Cantó, etc.

¿Y cómo es trabajar con este tipo de gente, con este tipo de personalidad, con un prestigio increíble y muy reputada como Duki, Lola Indigo? ¿Es fácil?

Pues la verdad es que no he tenido malas experiencias. Siempre ha ido bien y de los que me llevo mejor impresión es siempre de los que son más grandes. Eso te demuestra que si están arriba es por algo. También es verdad que lo mío no ha sido de golpe sino progresivo, entonces los cantantes me han podido ir viendo crecer y conociéndome más.

Es decir, que no es que de repente me hayan puesto a Maluma a trabajar conmigo sino que mi trabajo con Omar (Montes), Quevedo, Duki... ya me avalaba. Entonces, es mucho más fácil porque te respetan y para que salga bien tiene que haber mucha confianza y que todos estemos cómodos trabajando. Por eso te diría que es todo muy natural y siempre han sido muy buenas experiencias.

Tiene una relación especial con Lola Índigo, ¿no? ¿Cómo se fraguó esa amistad?

A ella la conocimos justo, justo justo cuando la expulsan de OT la primera y ahí mi mánager, que me ha ayudado mucho durante toda mi carrera, comenzó a llevarla a ella también. Entonces nos mostraron un proyecto en el que creo que iban a hacer como una banda con cuatro de los que salieron de OT, que al final no fue ella. Y con el tiempo, como los dos estábamos empezando nos apoyábamos mucho y comenzamos a tener una amistad muy buena que sigue en el tiempo.

Y siempre hemos estado cerca pero nunca habíamos sacado un tema juntos hasta ahora con El Tonto, pero ya te digo, llevamos conociéndonos fácilmente seis años.

Mark Eme, compositor y cantante AURORA PASCUAL / El HUFFPOST

Precisamente El Tonto ha sido un 'temazo' que está sonando en todos lados, ¿cómo ha sido ver ese boom tan de repente con esa canción?

Justo yo había escrito para un montón de artistas, pero justo esta, que ha sido mi primer número uno en España, que no mi primer hit, ya que habíamos tenido un montón con Omar muy 'pegadas', también con Duki con Morat..., pero nunca habían llegado al número uno.

Tenía la sensación de que me faltaba esto y me hace mucha ilusión que fuera esta, porque además fue con Mimi, que la conocemos de hace un montón de años, el productor de la canción es Rayito, que fue mi primer productor, podría decir que es mi mentor. Entonces ha sido muy bonito y muy simbólico todo.

¿Y del panorama actual con quién le gustaría una colaboración?

En España me encantaría con con Omar, que es amigo o con Lola (Índigo) pero esa nos la debe el tiempo, acabará pasando pero por pedir, igual C. Tangana porque creo que es un uno de los grandes que tenemos aquí en España y admiro mucho su trabajo.

Quevedo también está en El Tonto, ¿cómo es trabajar con él?

Con Quevedo coincidimos en el estudio una o dos veces. Él se escribe todo solo, es un 'animal'. En un primer momento intentamos una con él. De hecho grabamos una con Omar y Quevedo juntos pero al final no salió y terminamos trabajando en Dame.

Llegó con la canción (Dame) casi hecha, él tenía todo el verso, todo el coro, todo. Y dijo Omar, 'esta es la canción para mi disco que veo para ti', entonces nos pusimos a trabajar con ellos. Pedro (Quevedo) es muy bueno, tiene las ideas muy claras. Todo esto fue justo antes de sacar todo el disco que terminó de petarlo.

Kings League, ¿cómo surge el hit del himno de Jijantes?

Pues mira, volviendo atrás, yo cuando tenía mis bandas en Cataluña conocí a Gerard Romero, él es periodista, yo lo conocía de escucharlo narrar los partidos del Barça, y un día vino a tirar fotos a un partido benéfico de celebridades en el Mini Estadi. Estaban allí Marc Márquez, Abidal, Deco... muchísima gente del mundo del fútbol y empezamos a hablar, a mí me gustaba su trabajo y a él el mío y al pasarme las fotos por Instagram empezamos a hablar y a llevarnos muy bien y de hecho me llevó a comentar alguno de los partidos de Jijantes a la cabina.

Entonces cuando vi el proyecto de la Kings League dije: 'de alguna manera tengo formar parte y le propuse hacer un himno porque yo sabía que la Kings League iba a ser (y va a ser) un proyecto del que en diez años se seguirá hablando y seguirá. Y de eso me doy cuenta siempre que salgo a la calle y me paran los niños. Es un movimiento muy fuerte.

Y se lo propuse, le pareció perfecto y empezamos a trabajar en el himno. Yo tenía algo de miedo porque nunca había hecho nada así y era pasar de hablar de goles, afición, etc. Pero al ser fan de Jijantes y conocer el proyecto de la Kings League me salió todo muy natural, y en una tarde estaba hecho para subirlo a YouTube y estrenarlo en el Chup Chup del viernes.

Más de 2 millón y medio de reproducciones, ¿se esperaba algo así?

Es una locura. Y yo que estoy acostumbrado a ver números en Spotify, y te puedo decir que esto en la calle representa mucho más de dos millones. Se nota en la calle, en cualquier sitio. Todos se saben el himno y estoy seguro que en un concierto la podría cantar y toda la gente se la sabría.

¿Cuál es su equipo favorito de la Kings League?

Jijantes, aunque bueno, me tengo que retractar porque también hice el himno de Ultimate Móstoles, entonces... De hecho estoy también implicado en el de 1K con Omar (Montes). E hicimos una cosa que no sé si va a acabar saliendo o no, pero ahí estuvimos trabajando también en otro himno que aún no ha salido. Cuando me contactó Mario (Dj Mariio), fue a las dos semanas de salir la de Jijantes y me dijo 'Quiero literalmente esa canción'. Obviamente no esa, pero algo muy parecido.

Le pregunté a Gerard por educación por si le sentaba mal o algo y me dijo que lo hiciera sin ningún problema que es mi trabajo y que se alegraba muchísimo. Y con Mario fue increíble también porque yo lo sigo desde hace por lo menos siete años: el Fifa, Youtube... entonces es como un ídolo para nuestra generación.

Pero sí, hay equipos que por ejemplo Móstoles me apetecía que ganase porque me cae bien. En realidad la gente tiene varios equipos y no pasa nada. No hay ese fandom tan fuerte de 'esto no lo hagas, solo puedes ser de un equipo'. Pero sí, antes de hacer los himnos era de Jijantes y lo sigo siendo.

¿Tiene pensado hacer alguno más?

En principio yo ya no quiero hacer más porque tampoco hace falta. ser el ya te digo. A ver, si ahora viene Ibai y me dice 'va por favor hazme el himno' pues sí, pero no está en mis planes hacer más. Que si no van a empezar a decir 'joder, este ya lleva dos y sigue, baya verano se va a pegar (jajaja)'.

Pero bueno, yo tengo que aprovechar porque como compositor tenía un bagaje increíble, pero como como artista no me conoce nadie entonces todas las oportunidades son bien recibidas.

¿Y a nivel personal, qué le parece el proyecto de Piqué?

Es un proyectazo y por eso yo quería tener algo que ver, poder decir 'Yo estuve ahí'. Además, que a Piqué lo admiro muchísimo. El hecho de que anunciara esto dos o tres semanas después de dejar el fútbol ya te dice mucho de cómo es él. Porque esto ya estaba planeado, no para de pensar, de crear y tiene las ideas muy claras. Le sale bien todo lo que hace y creo que le va a ir de locos.

Encima ahora con la expansión fuera de España va a haber muchos más fans en todo el mundo, va a ser muy fuerte. Solo puedo hablar bien del proyecto: lo admiro, me gusta, lo consumo y me encanta.

Usted que conocerá a casi todos los presidente, ¿Le gusta la forma de llevar a los equipos, de hacerse un hueco en el mundo streaming, como el Kun o Casillas y de mostrarse tan naturales?

El ambiente es espectacular. Todos son muy colegas y el rollo está muy bien. Al principio cuando fui a las primeras jornadas era todo mucho más distendido y a partir de lo del Camp Nou fue como una hostia de realidad, de decir 'Eh, que estos van en serio', y todos los presidentes ya tenían una mentalidad diferente al inicio. Todos querían ganar a toda costa, ya no invitaban a Papi Gavi ni a Ronaldinho, ya querían ganar como fuese.

¿Qué planes tiene a medio-largo plazo?

Pues actualmente seguir y seguir girando. Hay giras fuertes este verano y saco canción dentro de poco con Zoilo y con Dani Romero y a seguir. Tengo una por ahí guardada con Robledo y mi intención ya es hacer música y juntarme con con los amigos que me ha dado la industria durante todos estos años, siendo muy natural y con humildad.