Lola Índigo relata cómo extorsionaron a un grupo de venezolanos en China cuando estuvo allí

La cantante Lola índigo ha sido entrevistada en el podcast 'Escuela de nada', donde ha contado una historia sobre cómo la Policía extorsiona a los extranjeros y la gente no da crédito.

Según ha señalado, vivió en China dos años. Empezó su carrera bailando en clubs nocturnos hasta que acabó cantando. En aquel momento, ella ya cantaba y actuaba junto a cuatro bailarines.

Había otro grupo "como más banda" formado por unos venezolanos con los que habían hecho buenas migas. "El día que ocurrió todo yo no trabajaba porque nos habían dicho que no fuéramos en cinco días. A mi me resultó extraño", ha confesado.

"Me quedaban como diez días para volar a Los Ángeles, donde iba a ser el siguiente concierto, pero me dijeron que no fuera más a trabajar, que me iban a pagar (todo) igual, pero el otro grupo sí que tenía que ir", ha explicado.

Después se enteraron de que había aparecido la Policía de la zona en el local y se había llevado a los integrantes de ese grupo "para extorsionar a sus familias" y así obtener rédito con la excusa de que "el visado de trabajo" no estaba en orden.

"¿Pero cómo vais a extorsionar a estos chavales? Si han venido desde Venezuela para ayudar a su familia", ha terminado de contar la artista musical alucinando, todavía años después, con lo sucedido.