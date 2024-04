Muere Bruce Kessler, aventurero y director de series como 'El Equipo A' o 'MacGyver'

El estadounidense Bruce Kessler, prolífico aventurero y director de televisión de series como Baretta, El Equipo A o MacGyver ha fallecido a la edad de 88 años en el estado de California, informaron este lunes medios locales.

El también piloto de automóvil murió en Marina del Rey, una localidad californiana el pasado 4 de abril, aunque hasta ahora no ha sido hecho público su deceso que fue confirmado por su hermano, Stephen.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según la revista Variety, Kessler comenzó a competir en carreras automovilísticas a los 17 años y, a los 21, sufrió un grave accidente mientras competía en las 24 Horas de Le Mans. Sobrevivió a otros dos siniestros antes de retirarse de las carreras a los 26 años en 1962.

Su primera película, el corto de Fórmula Uno The Sound of Speed (El sonido de la velocidad), representó a Estados Unidos en el Festival de Cine de Cannes.

La experiencia técnica que aportó a la película le llevó a ser contratado como asesor técnico en carreras y secuencias de persecución para películas, y trabajó como director de segunda unidad de Howard Hawks en Red Line 7000, asegura Variety.

Kessler se convirtió posteriormente en director de películas y series para televisión, que incluyeron títulos como The Rockford Files, McCloud, Marcus Welby, MD (Marcus Welby, Doctor en Medicina), Misión: Imposible, El Jinete Caballero, The Fall Guy, CHiPs, Barnaby Jones, The Monkees, The Flying Nun o The Greatest American Hero.

Nacido en Seattle, su familia se mudó a Beverly Hills, California, donde comenzó su carrera como piloto entre celebridades de Hollywood como James Dean y Steve McQueen, según las fuentes.