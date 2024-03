Muere Chance Perdomo, actor de 'Gen V', a los 27 años en un accidente de moto

Chance Perdomo, actor conocido por participar en las series 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' y 'Gen V', ha fallecido este sábado a los 27 años en un accidente de moto en el que al parecer no ha habido más implicados.

"Todos los que lo conocieron sintieron su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida, y su calidez continuará en aquellos a quienes amaba más", han dicho sus representantes en un comunicado compartido con el periódico 'The Hollywood Reporter', en el que han pedido que "se respete el deseo de privacidad de la familia mientras llora la pérdida de su querido hijo y hermano".

El último papel de Perdomo fue el de protagonista en el spin-off de la serie 'The Boys', 'Gen V', en el que interpretaba a Andre Anderson, un estudiante de la ficticia Universidad Godolkin, capaz de manipular el metal.

"No podemos entender esto del todo", han compartido los productores de la serie, que le han descrito como "encantador y sonriente", "una fuerza de la naturaleza entusiasta, un intérprete increíblemente talentoso y, más que nada, una persona muy amable y encantadora". "Incluso escribir sobre él en tiempo pasado no tiene sentido. Lo sentimos mucho por la familia de Chance y lamentamos la pérdida de nuestro amigo y colega. Abraza a tus seres queridos esta noche", han añadido.

En su propia declaración, Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television, productoras de 'Gen V', han escrito que "toda la familia 'Gen V' está devastada por el repentino fallecimiento de Chance Perdomo. Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television extienden sus más sinceros pensamientos y apoyo a la familia de Chance y a todos los que lo amaban en este momento difícil".

'Gen V' llegó a finales de septiembre del año pasado en medio de la huelga de actores y pasó a ser un éxito entre la crítica, obteniendo rápidamente la renovación de su segunda temporada solamente dos semanas después de su debut. Sin embargo, Amazon dijo que retrasaría la fecha de inicio de producción de la segunda entrega, que se esperaba que comenzara a filmarse en abril de este año.

Antes de esta serie, el actor interpretó a Ambrose Spellman, el primo de Sabrina (Kiernan Shipka), en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', en la que tomaba el papel de amigo de la protagonista.

Además de sus papeles principales en televisión, Perdomo tuvo un papel recurrente en la serie de películas 'After', interpretando a Landon Gibson. También hizo apariciones en 'Midsomer Murders', 'Killed by My Debt', por la que recibió una nominación al BAFTA, y en 'Hetty Feather y Shakespeare & Hathaway: Private Investigators'.