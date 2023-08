Muere William Friedkin, director de 'El exorcista', a los 87 años

El cineasta William Friedkin, conocido por cintas comoe(1973) o El imperio de la droga (1971) ha fallecido a los 87 años, según ha informado la revista Variety citando al decano de la Universidad de Chapman, Stephen Galloway, amigo de la esposa de Friedkin, Sherry Lansing .

Friedkin fue uno de los directores que renovó la escena estadounidense en los años sesenta y setenta como Brian de Palma, Martin Scorsese o Francis Ford Coppola. A lo largo de su carrera recibió dos premios Oscar por El imperio de la droga, a Mejor dirección y Mejor película. Y dos Globos de Oro, también a Mejor director y Mejor película dramática, por la que quizás es su producción más reconocida, El exorcista.

En 2013 el Festival de Cine de Venecia le reconoció con el León dorado a toda una trayectoria. Precisamente allí estaba pendiente el estreno de su última película, The Caine Mutiny Court-Martial, que lo hará ya de forma póstuma en la próxima edición de la muestra.

Friedkin contó con una larga trayectoria en televisión, especialmente en documentales, que editaba con un estilo vanguardista. Por lo que aportó un aire totalmente distinto a lo que se había hecho hasta ahora en el thriller y el cine de terror.

Otras de sus cintas son The Night They Raided Minsky's (1968), Los chicos de la banda (1970), Sorcerer (1977), Cruising (1980), Vivir y morir en Los Ángeles (1985), Jade (1995), Rules of Engagement (2000) y The Hunted (2003).