Grandes cintas y una batalla reñida: las nominadas a Mejor película en los Premios Goya 2023

Reñida será este sábado la competición por llevarse la categoría estrella de los Premios Goya 2023, la de Mejor película. Este año, aunque As Bestas y Modelo 77 hayan despuntado en número de nominaciones (17 y 16, respectivamente), otras grandes películas suenan también para alzarse con el gran galardón.

Es el caso de Alcarràs, que ya hizo historia en la Berlinale; de Cinco Lobitos, triunfadora en el Festival de Málaga, o de La Maternal, que parte con menos nominaciones (3), pero cuya directora, Pilar Palomero, ya obtuvo el Goya a Mejor película con Las Niñas.

Todo está por decidir en una noche con grandes contrincantes:

As Bestas

Número de nominaciones: Parte como la favorita de la noche con 17. Entre ellas están las de Mejor director (Rodrigo Sorogoyen), Mejor actor (Denis Ménochet), Mejor actriz (Marina Foïs), Mejor actor de reparto (Diego Anido y Luis Zahera) y Mejor actriz de reparto (Marie Colomb).

Sinopsis: Antoine (Denis Ménochet) y Olga (Marina Foïs) son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta (Luis Zahera y Diego Anido), hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.

Además: Curiosamente este thriller rural, que está basado en un hechos reales, toca el mismo tema que Alcarrás, otro de los grandes títulos de la edición: el lado menos amable de las energías renovables. "No creemos que el espectador no pueda vivir sin conocer esta historia, pero creemos que puede vivir una experiencia cinematográfica muy emocionante, que es lo que nos gusta a nosotros como películas”, afirmó Sorogoyen en una entrevista en El HuffPost.

Modelo 77

Número de nominaciones: 16, incluidas Mejor dirección (Alberto Rodríguez), Mejor actor protagonista (Javier Gutiérrez y Miguel Herrán) y Mejor actor de reparto (Fernando Tejero y Jesús Carroza).

Otros premios: Arrasó con 13 premios Carmen del cine andaluz.

Sinopsis: Cárcel Modelo. Barcelona 1977. Manuel, un joven contable, encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco, se enfrenta a una posible pena de entre 6 y 8 años, un castigo desproporcionado para el delito cometido. Pronto, junto a su compañero de celda, Pino, se une a COPEL, un colectivo de presos que luchará por los derechos de los presos comunes y la amnistía. Se inicia una guerra por la libertad que hará tambalearse al sistema penitenciario español. Si las cosas están cambiando fuera, dentro también tendrán que hacerlo. Una historia de amistad, solidaridad y libertad, inspirada en hechos reales.

Además: Su director, Alberto Rodríguez, ha estado nominado en nueve ocasiones, de las que ha cosechado tres Goyas: Mejor dirección y Mejor guión original en 2014 por La isla mínima y Mejor guión adaptado en 2016 por El hombre de las mil caras.

Alcarràs

Número de nominaciones: 11, entre las que no faltan Mejor dirección (Carla Simón), Mejor guión original y Mejor actor y actriz revelación (a las que optan Albert Bosch, Jordi Pujol Dolcet y Anna Otín).

Otros premios: Justo hace un año se llevó el Oso de oro de la Berlinale, el máximo galardón en Berlín para el cine español desde 1983 y el primero para una directora nacional.

Sinopsis: Después de ochenta años cultivando la misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha.

Además: En una entrevista en El HuffPost, Carla Simón señaló que para ella es natural rodar en catalán: "Verano 1993 habla de mi infancia, mi infancia fue en catalán y sería muy raro haberlo hecho en otro idioma, y en el caso de Alcarràs es un retrato muy contado donde se habla un tipo de catalán muy específico. Para mí surge de manera natural y creo que cada historia tiene su propio idioma y en algún momento haré películas en otros idiomas. Es importante cuando hablas de tu cultura respetar el idioma".

Cinco lobitos

Número de nominaciones: Empata con Alcarràs con 11. Competirá en categorías como Mejor dirección novel (Alauda Ruiz de Azúa), Mejor actriz (Laia Costa) y Mejor actriz y actor de reparto (Ramón Barea y Susi Sánchez)

Otros premios: Fue Biznaga de Oro a la Mejor película en el Festival de cine de Málaga, galardones en los que también consiguió el premio a Mejor guión y Mejor actriz ex aequo para Laia Costa y Susi Sánchez.

Sinopsis: Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Además: "La maternidad está presente, pero es como el desencadenante y la excusa para hablar de otras cosas", explicó Ruiz de Azúa en una entrevista en Woman sobre el hilo conductor de la película. "Es verdad que no hace falta ser madre o padre para empatizar con la película. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que todos tenemos una familia, todos sabemos cómo nuestra familia nos explica en muchas cosas, o aprendemos cómo no podemos escapar de ella, incluso aunque queramos", agregó.

La maternal

Número de nominaciones: Tres. Además de la de Mejor película, obtuvo la de Mejor dirección (Pilar Palomero) y Mejor actriz de reparto (Ángela Cervantes).

Otros premios: Carla Quílez ganó la Concha de Plata a Mejor actriz en el Festival de San Sebastián.

Sinopsis: Carla, de 14 años, es una niña salvaje y rebelde que vive en circunstancias humildes en las afueras de su pueblo y tiene una relación muy difícil, casi tóxica, con su madre. Llevada a un hogar de acogida por los servicios sociales locales, Carla da a luz y tiene que enfrentarse a un mundo de perplejidades y decisiones aún mayores, junto con otra joven madre del centro.

Además: "Me encantaría que las chicas de la residencia se juntaran para ver la gala y me gustaría mucho que mi padre pudiese vivirlo conmigo [falleció en 2014]", deseó Pilar Palomero en la Cadena SER. Fue él quien le animó a perseguir su sueño de ser directora.