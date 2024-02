Pedro Pascal confiesa lo primero que pensó al conocer en persona a Almodóvar

Como cada año a pocas semanas de los Oscar, la revista Vanity Fair acaba de lanzar su edición especial Hollywood en la que reúne a algunas de las figuras más relevantes de la industria del cine en la actualidad. Este año protagonizan la portada intérpretes como Bradley Cooper, Natalie Portman, Greta Lee, Barry Keoghan o Pedro Pascal.

El actor chileno se ha convertido en el último año en uno de los rostros más populares del cine tanto por su trabajo como por su atractivo, convirtiéndose en uno de los 'novios' de internet por excelencia.

En la pequeña entrevista que Vanity Fair hace a cada uno de las estrellas, Pascal reflexiona sobre sus proyectos de futuro como la secuela de Gladiator que estrenará a finales de año, pero también sobre experiencias del pasado. El chileno ha dado algunos detalles sobre cómo fue conocer a Pedro Almodóvar antes de ponerse a sus órdenes para rodar Extraña forma de vida, el mediometraje que protagonizó junto a Ethan Hawke.

"Fue como conocer a un rey y a un miembro de la familia", declaró Pascal sobre su primer encuentro con el cineasta. "Fue fácil relacionarse con él y fácil adorarle. Podía tranquilizarte y mantenerte alerta. Lo echo de menos y pienso en él cada día", aseguró el actor sobre Almodóvar.

Pascal también reveló que la primera cinta que vio del director manchego fue Mujeres al borde de un ataque de nervios y que su cine le parece "peligroso sin esfuerzo" en todo lo que tiene que ver con "el color, la historia, las interpretaciones, el sentido del humor y el drama".

El actor, que vive un momento profesional dulce, también asegura en la entrevista que cree que su carrera no habría despegado de no ser por su papel en Juego de tronos, donde interpretó a Oberyn Martell ganándose a los espectadores en solo una temporada. "Sin Juego de tronos no habría tenido Narcos, The Mandalorian o The Last of Us", ha defendido Pascal.