Recuperan estas palabras de Estopa tras el fallecimiento de Akira Toriyama, el creador de 'Dragon Ball'

Este viernes se ha conocido la noticia del reciente fallecimiento del autor de la serie Dragon Ball, Akira Toriyama, a los 68 años. Multitud de usuarios han reaccionado con pena a través de sus respectivos perfiles en redes sociales. Algunos más famosos que otros.

Es el caso de los hermanos Muñoz, David y José, que conforman el dúo musical Estopa. Los de Cornellá publicaron este viernes un mensaje lamentando la noticia. Y, ahora, un usuario de la red social X ha recuperado unas palabras que dijeron en un programa de TV3.

"No puedo ver Goku en castellano", aseguraba el mayor de los Muñoz. "Es que no me mola y no es por nada", proseguía en un argumento que le terminaba de completar el presentador: "Es que tú lo has vivido en catalán".

Entonces, comenzaron a enumerar a multitud de personajes de la serie, que no tienen el mismo nombre en catalán que en castellano. Es el caso de Piccolo, que en la versión catalana responde a Cor Petit o Follet Tortuga, que en castellano se denomina Mutenroi o Duende Tortuga en los diálogos en castellano.

Multitud de usuarios han reaccionado a estas declaraciones que han rescatado. Uno de ellos asegura entenderlos "perfectamente". "De pequeño veía Shin-Chan en gallego, ahora pongo la televisión, sale en castellano, y soy incapaz de verlo", añade.

Y no es el único, a estos comentarios se suman otros tantos de personas que recuerdan haber visto series infantiles que ya se han elevado a la categoría de clásicas, como Heidi o Doraemon en algunas de las lenguas cooficiales, como euskera, y que ya no pueden ver en otro idioma.