Estopa ve a José Coronado en los Goya y ojo a su reacción: la pregunta de él al final se oye bien

David y José Muñoz, el dúo Estopa, han protagonizado un llamativo momento durante la alfombra roja de los Premios Goya, a la que estaban invitados para actuar.

Mientras ambos estaban siendo entrevistados por la Cadena Ser, ha aparecido por allí el actor José Coronado, con quien se han abrazado y a quien han acabado pidiendo un selfie juntos.

"¡Qué grandes sois!", ha exclamado Coronado justo después antes de preguntarles: "¿Qué vais, a cantar?". Al responder ellos afirmativamente, el actor ha exclamado: "Olé".

Durante la entrevista en la Ser, Estopa ha señalado: "No es que seamos fans del cine, sin el cine me tiraría del quinto".

"Me ha salvado la toda la vida. Durante la pandemia, si no hubiera habido cine, me hubiera muerto", ha añadido.

