Residente insiste en su apoyo al pueblo palestino y da su opinión sobre los músicos que no se mojan

René Pérez es más conocido como Residente. Miembro y fundador del grupo puertorriqueño Calle 13, es conocido por su faceta activista y reivindicativa. Sus declaraciones más recientes en esta línea tienen que ver con el conflicto que está sucediendo en Gaza.

El artista ha vuelto a criticar que el mundo de la música, en concreto, la urbana, no se haya posicionado ni haya aprovechado algunos de los acontecimientos con más altavoz para denunciar lo que está pasando. Lo ha hecho en una entrevista con El País Semanal.

"El género urbano pelea por pendejadas y nadie dice nada de Palestina", ha indicado durante la entrevista, que, aunque ha salido publicada este domingo, la concedió el pasado mes de diciembre. "Por eso, no quiero pertenecer a esa escena".

"J Balvin me cae igual que muchos de la urbana actual", añade, haciendo una referencia a la BZRP Music Sessions #49, en la que el que fuera la voz cantante de Calle 13 le dedica una serie de versos al colombiano en los que se refiere a él como "cobarde", "pendejo mentiroso" o "bobolón".

Y esa no ha sido su única declaración al respecto. En el momento en el que tuvo lugar la entrevista todavía quedaba reciente la última gala de los Latin Grammy. Esta tuvo lugar en la ciudad de Sevilla y, durante la misma, "nadie hizo una sola mención a Palestina", ha denunciado el compositor de La Vuelta Al Mundo.

"Hubo chamacos que me dijeron: 'Bueno, René, es que yo no sé qué decir", ha proseguido narrando a El País. "Y yo les contesté: ‘¿Cómo que no sabes, cabrón?’. Es tan grave que deberíamos hasta parar de tocar. ¿Qué nos queda de humanidad? Todo esto me frustra". Y para concluir el tema, el artista ha sido preguntado si considera que a los músicos les hace falta valentía. "Creo que es peor: tienen tienen indiferencia".

Ya pidió perdón por sus versos de Atrévete-Te-Te

No es la primera vez que Residente ha hablado acerca de la situación del pueblo palestino. Ya a finales de diciembre hizo un llamamiento a través de sus redes sociales a los artistas del género urbano a posicionarse y aprovechó para pedir disculpas por uno de los versos del tema de Calle 13 Atrévete-Te-Te.

Decía lo siguiente: "Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal / Que va a explotar como fiesta patronal / Que va a explotar, como palestino". El artista, entonces, reconoció que cuando "de pequeño" compuso la canción "no tenía ni idea de lo que ocurría en Medio Oriente".

Entonces, Residente explicó que ese fragmento de la canción ya no suena en sus directos y dejó claro que se avergüenza de haberlo escrito. "Lo que hice es educarme, aprender lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza, entender el pueblo y su lucha", apuntó.