Nebulossa, tras ganar el Benidorm Fest: "Nos sudan las críticas que podamos recibir" 

Los sueños, a veces, se hacen realidad. María decidió enviar a espaldas de su marido y pareja artística el que iba a ser su nuevo single, Zorra, a la preselección del Benidorm Fest 2024. Era un nuevo intento de la cantante, probablemente inútil, para lanzar al estrellato su proyecto conjunto de Nebulossa. ¿Quién iba a seleccionar a dos artistas en la cincuentena con una canción tan reivindicativa y transgresora?

Cuatro meses después, ambos se han coronado como ganadores del concurso frente a artistas de renombre como Miss Caffeina o María Peláe, al convertirse en la opción favorita del jurado junto con St. Pedro y ganar el televoto. El público presente en el palau de deportes de la ciudad alicantina se dejó la garganta gritando Zorra, Zorra, Zorra, un alegato feminista que, en contra de todo, ha conseguido revolucionar la preselección española para Eurovisión y convertirse en la canción más exitosa de la edición.

"Estamos asimilando todo lo que nos está pasando, porque no es fácil. Nuestros compañeros llevaban grandes propuestas y nosotros pensábamos que nos íbamos a casa después de la final", han asegurado María y Mark este domingo en su primera rueda de prensa tras ganar el Benidorm Fest. "No me imaginaba que todo esto fuese a llegar hasta aquí cuando envíe la canción a RTVE. Esto se ha hecho muy grande. Nuestro sueño era darnos a conocer y llevar nuestra propuesta musical a todas las personas. Los artistas siempre queremos que se reconozca nuestro trabajo y esa era nuestra fantasía. Nunca pensamos en ganar", ha explicado María.

El despertar tras la victoria no ha sido fácil por todas las emociones vividas. Incluso, 'perdieron' durante la noche el micrófono de bronce que les acredita como ganadores del Benidorm Fest. "Ha sido un shock", ha señalado Mark después de conocer que el trofeo había sido rescatado y estaba a buen recaudo por el equipo de RTVE.

Zorra es un himno transgresor y feminista que ya ha despertado algunas críticas entre los sectores más conservadores de la sociedad. Pero Nebulossa hace oídos sordos ante estos comentarios. "Tenemos una edad que nos permite afrontar las cosas de otra manera. No tenemos veinte años y nos la suda todo", han asegurado entre los aplausos de la prensa especializada.

De cara a su cita en Eurovisión, el próximo 11 de mayo en Malmö (Suecia), el dúo ha asegurado que están abiertos a posibles cambios en la escenografía para reforzar el mensaje empoderado de la propuesta. "Creemos que se va a recibir muy bien en Europa por el estilo musical, que está gustando. Los años 80 siempre son tendencia y la gente está acogiendo el mensaje que transmite. Hemos recibido un montón de mensajes pronunciando 'zorra' con acento extranjero", han dicho. De hecho, ni siquiera están preocupados por la posibilidad de que la normativa del concurso - que prohíbe las palabras malsonantes en las canciones - eche abajo su candidatura. "Zorra está en la RAE y la letra no va en contra de las reglas", ha puntualizado por su parte María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE.

Por delante, tendrán tres meses para preparar su actuación y también digerir la fama sobrevenida tras su triunfo en Benidorm. "Tenemos que aprender a manejar la popularidad. No somos artistas que llevamos años en esto y lo llevaremos lo mejor posible", han asegurado muy sonrientes, pero también nerviosos, tras culminar un éxito que ellos jamás imaginaron.