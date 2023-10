Rodrigo Cuevas, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023

El artista asturianu Rodrigo Cuevas ha sido galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2023. El jurado ha destacado su música "que une música tradicional folclórica y música popular contemporánea", así como la intensidad de sus directos y "su imaginario sumamente personal".

El artista, conocido por popularizar la música tradicional gallega y asturiana y mezclarla con electrónica en una performance total con un cargado carácter reivindicativo, acaba de presentar su segundo LP Manual de Romería, que sigue a su primer trabajo Manual de Cortejo (2019).

Este premio, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros.

Un 'agitador cultural' en asturianu y que reivindica lo rural

Aunque nacido en Oviedo en 1985, Cuevas vive en una pequeña aldea asturiana y reivindica el terreno rural en cada una de sus composiciones. Es un artista multidisciplinar: cantante, compositor, acordeonista y percusionista que cuenta con formación clásica: estudios de piano y tuba en el Conservatorio de Oviedo y de Sonología en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) de Barcelona. Aunque también se ha interesado de manera no formal por las artes del cabaret y del circo.

Cuevas publicó su primer trabajo en solitario en 2012, Yo soy la maga, tras lo que creó la compañía de cabaret La Dolorosa Compañía, con los que giró los espectáculos Electrocuplé y El Mundo Por Montera. A nivel de estudio publicó en 2016 su EP Verdiciu, en el que enfatizaba en esa tradición cabaretera sin abandonar la electrónica y la música y canciones tradicionales.

Tras varios espectáculos, en 2019 publica su primer LP Manual de Cortejo, con el productor Raül Refree, en el que mezcla ritmos y melodías asturianas con la muiñeira y las habaneras, entre otros estilos. Por él y por su espectáculo Trópico de Covadonga recibió los premios a Mejor Álbum de Músicas del Mundo y Mejor Artista Emergente en los premios MIN.

Su espectáculo y su música, además de popular, es político. Así lo defendió en una entrevista en El HuffPost: "Creo que el folclore es una forma de arte que se utiliza para las formas de ocio, ya sea más de baile o de entretenimiento. Todo lo que se haga y que tenga un poco de visibilidad está bien. Nosotros lo que hacemos en el escenario siempre es extractivista, nos alimentamos de lo que un pueblo creó y lo utilizamos para el beneficio propio".

Además, ha sido de los principales actores en reivindicar el asturianu en su oficialidad y ha cargado contra las críticas de la extrema derecha, también por dar visibilidad al colectivo LGTBI. "Esas personas que dicen que no existe no han estado nunca en Asturias y no la conocen. Es evidente. Saben más ellos que todos los lingüistas, que la UNESCO, que el Principado y que la Academia de la Llingua Asturiana", señaló en la citada entrevista.

La lengua no ha sido el único motivo de disputa de Cuevas con la ultraderecha, que le tachó "transformista supremacista asturiano" al anunciarse su participación en una charla en la Exposición de Dubái en el Pabellón de España en 2022. El cantante, con humor, respondió con un cuplé en la ducha.

En 2021, con esta finalidad activista por revitalizar lo rural funda la asociación La Benéfica de Piloña (Asturias), junto con Sergi Martí y Nacho Somovilla. Una iniciativa que busca crear un centro de artes vivas para la expresión artístico cultural, la acción comunitaria y la lucha contra el abandono y la despoblación de las zonas rurales. Ese mismo año recibe el Premio el Ojo Crítico y en 2022 el Premio Arcoíris 2022 del Ministerio de Igualdad.

"Hay un desprecio histórico hacia las personas que viven de la agricultura y la ganadería. Es supremacismo desde que antiguamente el que estaba en la ciudad sabía leer y escribir, y en el campo había unas tasas de analfabetismo mayor", se quejaba Cuevas a El HuffPost.

El pasado 22 de septiembre publicó su segundo trabajo Manual de Romería, para el que al igual que hizo en Manual de Cortejo, ha contado con cantantes y artistas dedicados al folclore popular como Mariluz Cristóbal Caunedo o Nieves Rodríguez Cañón.