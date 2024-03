Ryan Gosling canta 'I'm just Ken' en los Oscar y se convierte en el momento de la noche

Gritos, aplausos, chillidos, coros y un público entregadísimo. Ryan Gosling se convirtió en la estrella de los Oscar 2024 y eso que ni se llevó estatuilla. El actor de Barbie protagonizó una de las actuaciones musicales de la ceremonia y fue LA ACTUACIÓN.

Su I'm just Ken, por la que estaba nominado, comenzó en el patio de butacas y terminó sobre el escenario tras unos apoteósicos tres minutos por los que muchos en redes sociales han afirmado que ha sido de los mejores shows que se recuerdan en los Oscar.

Durante la actuación, Gosling acercó el micrófono a varios invitados para que cantaran con él, incluida Emma Stone, su coprotagonista en La la land.

Finalmente no se llevó el galardón, sino que éste fue para otra canción de la misma película, What Was I Made For?, de Billie Eilish. La artista recogió así el que es su segundo Oscar, puesto que ya lo ganó por Sin tiempo para morir.