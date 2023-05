Sebastián Yatra y Manuel Turizo se marcan el primer 'hit' del verano con 'Vagabundo'

"Puedes salir con cualquiera nanananana /pasarte en la borrachera nanananana / tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar / a olvidarte de un amor que no se va a acabar". Puedes ir aprendiéndote este estribillo porque con toda probabilidad no va a parar de sonar en las próximas semanas.

Pertenece a Vagabundo, la canción que han lanzado hace apenas unas horas dos grandes del panorama musical actual, Sebastián Yatra y Manuel Turizo, ambos colombianos.

"Llevaba demasiado tiempo sin sacar una canción de fiesta y ESTA definitivamente tenía que serrrr", anunció el primero en su cuenta de Instagram antes de que el single viera la luz. Y no le falta razón, porque la canción, de ritmo pegadizo, invita a echarse un bailecito.

"Espero que este tema les traiga muchas alegrías a todos", ha escrito también al compartir el tema en su canal de YouTube. El videoclip muestra una fiesta en un yate que no acaba de forma muy feliz.

Son muchos los que se han lanzado a analizar la letra para intentar detectar alguna posible alusión a su relación con la cantante Aitana —igual sucedió cuando ella lanzó Los Ángeles—, pero sin mucho éxito. ¿O querrá decir algo ese "sé que no soy tu novio / pero te quiero, obvio"?

Aquí tienes la letra completa para sacar tus propias conclusiones:

Puedes salir con cualquiera nanananana

pasarte en la borrachera nanananana

tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar

a olvidarte de un amor que no se va a acabar.

Puedo estar con todo el mundo nanananana

dármelas de vagabundo nanananana

y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar

tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.

Puedes hacer caras, cuando me veas la cara

también me sé portar como si nada me importara

Di que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea

Decir que no me quieres, dime algo que te crea.

Ay ay ay ay, muchacha

Aunque pase el tiempo todavía me dominan esos movimientos

Ay ay ay ay, mi cielo el amor duele y cuando está doliendo...

Puedes salir con cualquiera nanananana

pasarte en la borrachera nanananana

tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar

a olvidarte de un amor que no se va a acabar.

Puedo estar con todo el mundo nanananana

dármelas de vagabundo nanananana

y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar

tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.

Y si tú la ves, tú la ves

dile que yo sigo soltero

que me hago el que la quería

y en verdad todavía la quiero.

Te sueño en la noche y te pienso to ́ el día

aunque pase un año no te olvidaría

tu boca rosada por tomar sangría

vive en mi mente y no paga estadía.

Ey

sana que sana

hoy voy a beber lo que me dé la gana

dijiste que quedáramos como amigos

entonces ven y dame un beso de panas

y esperando el fin de semanana

pa ́ ver si te veo, pero nanana

ven y amanecemos una vez más

como aquella noche en...

Puedes salir con cualquiera nanananana

pasarte en la borrachera nanananana

tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar

a olvidarte de un amor que no se va a acabar.

Puedo estar con todo el mundo nanananana

dármelas de vagabundo nanananana

y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar

tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.

¿Cómo estás amor?

Te veo mejor, así bronceadita de ese color

no bailes así que me da calor

tú pegas más duro que el reguetón.

Se te nota el gimnasio

cuando lo haces despacio

sé que no soy tu novio

pero te quiero, obvio

Ay ay ay ay, muchacha

Aunque pase el tiempo todavía me dominan esos movimientos

Ay ay ay ay, mi cielo el amor duele y cuando está doliendo...

Puedes salir con cualquiera nanananana

pasarte en la borrachera nanananana

tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar

a olvidarte de un amor que no se va a acabar.

Puedo estar con todo el mundo nanananana

dármelas de vagabundo nanananana

y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar

tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.