Sharon Stone desvela qué productor la presionó para acostarse con Billy Baldwin y el actor responde

Este lunes la estrella de cine Sharon Stone ha contado durante una entrevista qué productor la presionó para que mantuviera relaciones sexuales con el también actor William 'Billy' Baldwin con el fin de que este pudiera ofrecer una "mejor" interpretación de su papel. Sucedió durante el rodaje de Silver (Acosada), que se estrenó en 1993.

La actriz ya había contado este suceso en sus memorias. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha revelado el nombre del productor en cuestión. Según ha contado en el podcast estadounidense The Louis Theroux Podcast que se ha publicado este lunes, se trató del productor, aunque también actor, Robert Evans, conocido también por su papel en la adaptación que se hizo en la gran pantalla de la novela de Ernest Hemingway The Sun Also Rises.

Stone ha recordado cómo Evans la citó en su oficina. "Tenía unos sofás muy bajos de los años 70 y 80, así que básicamente estaba sentada en el suelo, cuando debería estar en el set", ha narrado. "Él caminaba por todo su despacho con las gafas de sol", ha continuado.

"Me explicó que él se había acostado con Ava Gardner y que yo debería acostarme con Billy Baldwin, porque, si me acostaba con Billy Baldwin, su desempeño mejoraría, y necesitábamos que Billy mejorara en la película porque ese era el problema", ha apostillado.

En palabras de Stone, Evans le explicó que confiaba en que esto "salvaría" el filme y daría a los dos protagonistas una mayor "química en la pantalla", ha asegurado en declaraciones recogidas por LA Times.

Asimismo, ha recordado cómo el productor le explicó que "el verdadero problema de la película" era ella. "Porque estaba muy tensa y no era como una actriz real que podía simplemente" acostarme con él "y volver a encarrilar las cosas", ha proseguido. "El verdadero problema era que yo era una estirada", ha concluido.

En cualquier caso, la actriz no se ha quedado en esta anécdota. También ha hablado de otras personas de la industria, como Woody Allen y Harvey Weinstein. Sobre el primero, ha asegurado que "nunca" percibió un "indicio de nada inapropiado". "Nunca lo he visto comportarse de una manera que no fuera completamente profesional, encantadora, divertida, agradable y buena", ha añadido. Mientras que a Weinstein lo ha tachado de "cerdo repugnante".

Billy Baldwin responde

Tras la publicación del episodio, muchos medios estadounidenses se han hecho eco de las palabras de la protagonista de Instinto Básico. Además, el actor Billy Baldwin ha reaccionado a las mismas. Lo ha hecho con un mensaje en su perfil en la red social X.

"¿No estás seguro de por qué Sharon Stone sigue hablando de mí todos estos años después? ¿Todavía está enamorada de mí o todavía está herida después de todos estos años porque rechacé sus insinuaciones?", ha comenzado escribiendo.

"¿Le dijo a su amiga Janice Dickinson el día después de que yo hiciera la prueba y me las encontrara en nuestro vuelo del MGM Grand de vuelta a Nueva York 'voy a hacer que se enamore tanto de mí que le dará vueltas la cabeza'?", ha añadido.

A continuación, el actor ha cargado contra ella. Ha asegurado tener "tanta mierda sobre ella que le daría [a Stone] vueltas la cabeza, pero me he mantenido callado". "La historia del encuentro que tuve con Bob Evans implorándole que me permitiera coreografiar la escena de sexo final en la foto de abajo [que acompaña el mensaje] para no tener que besar a Sharon es una leyenda absoluta", ha añadido.

"Me pregunto si debería escribir un libro y contar las muchas, muchas historias inquietantes, pervertidas y poco profesionales sobre Sharon. Eso podría ser divertido", ha concluido.

"No fue la última"

Este no es el único caso de abuso que ha hecho público la actriz a lo largo de su carrera. En el mes de noviembre ya hizo lo propio pero en otro programa: Let's Talk Off Camera. Entonces, tampoco desveló el nombre de la persona, sólo narró los hechos y especificó que sucedió durante la década de los 80 con un exejecutivo de Sony.

Stone apuntó que acababa de llegar a Los Ángeles en aquel momento y que tenía poco más de 20 años. El hombre al que se refiere la citó en su despacho para un encuentro profesional. Según contó, este le mostró sus genitales, tras deshacerse en elogios con ella.

"Yo era muy joven e hice lo que hago cuando estoy nerviosa: me empecé a reír y llorar al mismo tiempo", contó, en unas declaraciones también recogidas por LA Times. "Y no podía parar porque estaba histérica", añadió. Acto seguido, recuerda que el directivo salió de la sala y fue la secretaria de este la que acompañó a la actriz a la salida.

En cualquier caso, "no fue la última de muchas experiencias extrañas como ésta en mi carrera", sentenció.