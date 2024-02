Sheryl Crow, Pretenders y Pixies completan el cartel de Noches del Botánico 2024

Sheryl Crow, quien no visita Madrid desde hace casi 30 años, será una de las grandes estrellas de Noches del Botánico 2024, el ciclo musical madrileño que este miércoles ha completado todo su cartel, con otras propuestas internacionales de interés como Pretenders o Pixies.

La cita, que volverá a tener lugar en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, ya había anunciado algunos potentes nombres de su propuesta de esta octava edición, como los de Take That, PJ Harvey, Queens Of The Stone Age, James Blake y Status Quo, que han conseguido despachar ya 46.000 entradas y agotar seis de los "shows".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El 4 de junio arrancará la música con la nominada a un Oscar a la mejor canción Mitski y concluirá el 31 de julio, casi dos meses y 52 noches de música después, con Grupo Niche y La Delio Valdez, con lo que este año serán 80 los artistas en su escenario abarcando una vez más un amplio abanico de géneros.

Entre medias, en el mes de junio, habrá ocasión de disfrutar de Sen Senra (día 6), PJ Harvey (7), Rulo y La Contrabanda (8), otra jornada doble con Caravan Palace y Travis Birds (11) y el indie de Sidonie y de El Columpio Asesino en su gira de despedida (12).

Después de Status Quo (15), llegará el rock de Los Zigarros y The Jayhawks (16), así como la veteranía del británico Tom Jones, que vuelve a este ciclo dos años después (en concreto el 17), así como el privilegio de disfrutar de los gigantes estadounidenses Queens Of The Stone Age en la corta distancia (20).

Sheryl Crow aterrizará en Noches del Botánico el día 25, tras las actuaciones en las jornadas previas de Lori Meyers (21), la mexicana Danna Paola (22) y Glen Hansard (en una jornada compartida con St. Paul & The Broken Bones, el 23).

Les seguirán Philip Glass Ensemble (26), el synth pop de los argentinos Miranda! y el rock de los uruguayos No Te Va a Gustar (27), Iván Ferreiro (28), Xoel López (29) y, para concluir el mes, el plato fuerte de Chrissie Hynde y sus Pretenders (30).

Birdy y James Vincent McMorrow abrirán julio el día 1 y, sin perder el toque de cantautor foráneo, Ben Howard tomará el testigo el día 2 en una jornada compartida con Santero y Los Muchachos, y el cantante jamaicano-americano Masego y Greentea Peng el 3.

Después ocuparán el escenario la electrónica sofistica de James Blake (4), Vance Joy y Sammy Rae & The Friends (5), Santiago Auserón y su Academia Nocturna, el mismo día que Salif Keita (6), Paolo Nutini y Jalen Ngonda (7) y la doble entrega de Loreena McKennitt (8 y 9).

María José Llergo, galardonada por la prensa musical con el Premio Ruido al mejor disco español de 2023 por Ultrabelleza, llegará a Noches del Botánico el día 10 (junto a Mahalia), antes de Gilberto Santa Rosa (11), The Cult (12) y la noche de cantautores latinoamericanos con Julieta Venegas y Kevin Johansen (13) y la Laufey y Rita Payés (15).

Una de las propuestas más interesantes de esta edición, bajo el nombre de G-5, será la del 16 de julio y reunirá en el escenario en un concierto conjunto a Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Diego Ratón, Muchachito y Tomasito. Ese mismo día, además, tomarán el escenario Toquinho y Camilla Faustino.

La mítica boy band Take That en formato de trío atraerá a muchos seguidores nostálgicos el día 17. A continuación, sonarán Chucho Valdés y Andrea Motis (18), Lianne La Havas y Madeleine Peyroux (19), Gipsy Kinds y Nicolás Reyes, en la misma noche de Los Manolos (20), Vulfpeck y Judith Hill (21), James Blunt (22) y Marisa Monte (23).

Más nostalgia llegará a cargo de dos bandas icono de los años 80, Simple Minds (24) y Toto (27) en la última semana de música, protagonizada además por Passenger (25), Rawayana & Friends y Los Amigos Invisibles (26), Pixies (28), Fat Freddy's Drop y The Skatalites (29) y el tenor mexicano Javier Camarena con la Orquesta de la Comunidad de Madrid (30).

Para los amantes del flamenco, la interesante oferta propondrá una noche compartida de Tomatito, Sandra Carrasco y David de Arahal (9), una velada de cante con las hermanas Morente, Estrella y Soléa (14) y otra con las voces privilegiadas de Israel Fernández y Ángeles Toledano (19).

Las entradas para las nuevas fechas estarán a la venta a partir de las 12 horas del próximo martes, 20 de febrero, a través de la web del festival y de su distribuidor oficial.