Siete actrices más piden sumarse a la denuncia contra Ramón Paso

Siete actrices han solicitado sumarse a la denuncia de la semana pasada de la Fiscalía Provincial de Madrid contra el dramaturgo Ramón Paso por supuestas agresiones sexuales a 14 mujeres, según recoge El País este martes.

Las siete nuevas denunciantes, que han pedido que se conserve su anonimato, se dirigieron vía email al despacho de Luisa Estévez, la abogada que representa a las otras 14 mujeres, para expresar esta solicitud, cuenta el mencionado periódico. Por el momento no hay respuesta.

Hace tan sólo unos días, la última obra de Ramón Paso —bisnieto de Enrique Jardiel Poncela—, Jardiel Enamorado, fue cancelada. Primero fue su protagonista, Pepe Viyuela, quien comunicó que no saldría a escena tras conocer las acusaciones y después se produjo la cancelación.

"Algunas de ellas han descrito a este diario varios episodios de acoso, coacciones, maltrato y violencia sexual cuando trabajaron como actrices en la compañía PasoAzorín", cuenta el mencionado diario. "Otras han abundado en detalles que dibujan un patrón de violencia ejercido por Paso: enfrentar a unas actrices con otras, tratar de aislarlas de su entorno, controlar su tiempo, amenazarlas y atacarlas", agrega.

Una de las mujeres llega a contar que se empezó a sentir mal tras ingerir una bebida para "un juego que consiste en que cada vez que yo no lea bien el texto, tengo que dar una prenda". Tras acabar en una habitación de hotel con él y otra chica, recuerda: "Les grito que me den mi móvil, me lo han quitado. Llega un momento en que me voy a vomitar en el baño, sigo en ropa interior, él me sigue y empieza a hacerme fotos".

Otra relata que lo acompañó a un evento: "Un día me llevó a un estreno. Íbamos de la mano y apareció una señora de una revista cultural y le dijo: ‘Qué, Ramón, ¿otra para tu harén?". Asegura también que le decía que "tenía que desvincularme de todo el mundo para no sentir afecto hacia nadie, que nada pudiera afectar a mi carrera". Puedes leer los testimonios completos aquí.