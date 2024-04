Acumula más de 6.000 'me gusta' en redes después de decir esto sobre la postura de Pepe Viyuela contra Ramón Paso

Ha sido una de las noticias de la semana. El pasado miércoles se conocía que hasta 14 mujeres habían interpuesto denuncias por supuestos abusos sexuales contra el guionista y director Ramón Paso.

Esto causó un terremoto en la industria y desde el primer momento tuvo consecuencias inmediatas, encabezadas por el reputado actor Pepe Viyuela, uno de los protagonistas de la obra que Paso escribió y dirigía 'Jardiel enamorado'.

El actor, conocido por su infinidad de apariciones en series de televisión y películas desde hace décadas, se puso del lado de las denunciantes y anunció que no iba a continuar trabajando con Ramón Paso en la representación de la obra teatral.

Esta postura ha sido muy alabada por infinidad de personas durante los últimos días, que han puesto en valor la actitud de Viyuela tras la aparición del escándalo.

Principalmente a través de redes, y después de escuchar las palabras de Viyuela, muchísimos internautas han agradecido la valentía del actor, aunque él no se considera "un valiente": "Sinceramente, no me considero valiente. Las valientes son ellas. Yo hice lo único que sentía que tenía que hacer, y era no mirar para otro lado y no obviar una denuncia de ese calibre".

Estas declaraciones ante los medios han despertado infinidad de aplausos por parte de muchísimos internautas, como es el caso de Jose Vico, quien en su cuenta de X, @josevico4, ha querido dejar una muestra de agradecimiento y respeto ante Pepe Viyuela.

"Me levanto y aplaudo muy fuerte a Pepe Viyuela, 14 mujeres han denunciado al creador de la obra que iba a interpretar por abusos sexuales, él se ha negado a participar en la obra en solidaridad con las mujeres, todas, las que han podido denunciar y las que no. Pepe siempre en el lado correcto".