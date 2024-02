Sigourney Weaver se acuerda de una española durante su discurso y la ovación no puede ser mayor

La actriz estadounidense Sigourney Weaver ha recogido este sábado, de manos de su amigo J.A Bayona —formó parte del elenco de Un monstruo viene a verme— el Goya Internacional y su discurso, parte en inglés y parte en español, no ha podido llevarse más aplausos.

La intérprete de sagas como Alien o Avatar y de cintas como Gorilas en la niebla se mostró muy emocionada por el reconocimiento y alabó la calidad del cine español.

Weaver fue especialmente aplaudida, tanto en Valladolid como en redes sociales, por la mención que hizo de la actriz de doblaje que la ha doblado al castellano durante décadas.

"Mi amigo Bill Murray me dice que mi interpretación es mucho mejor cuando me doblan al español. Así que realmente la actriz que me dobla debería estar aquí arriba conmigo. Se llama María Luisa Solá", contó.

Ese gesto se llevó multitud de alabanzas: