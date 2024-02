Algunos es escandalizan con la frase de Marisa Paredes ante Penélope Cruz y Pedro Almodóvar

Algunos usuarios se han mostrado escandalizados en las redes sociales después de que las actrices Antonia San Juan y Marisa Paredes recordasen unas frases que sus personajes pronunciaron en la película Todo sobre mi madre.

En un momento de la gala de los Goya, junto a Penélope Cruz, los Javis y Pedro Almodóvar, han recordado una escena de aquella premiada cinta.

San Juan ha recordado: "Yo decía: 'La de pollas que me habré comido yo en lugares públicos sin que el interesado se dieran cuenta'. ¿Y qué me contestabas tú a mí?".

Ha sido entonces cuando Paredes ha respondido: "Yo decía: 'El tiempo que hace que no me como yo una polla". Entre risas, Javier Calvo le ha dicho: "Oye, pero tú has sido presidenta de esta academia, un poquito de decoro".

"Es verdad, un poco de seriedad, de decoro, de todo", ha respondido Paredes.

En las reacciones, un usuario ha señalado: "Sigourney Weaver siendo presentada para hacer acto de presencia en Los Goya 2024, tras una conversación de mujeres sobre comer pollas. Y esto lo han visto todos los americanos y tó".

Otro ha criticado: "Anda que no tiene buenos diálogos Almodóvar en sus películas (infinitos) que te sacan el de comer pollas". Y uno más: "Sigourney Weaver intentando entender lo del sofá, las pollas y por qué de repente la llaman a escena".